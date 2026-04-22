De cuánto es la fortuna de Daniel Craig, el James Bond que decidió no dejar herencia a sus hijos

Conocé la historia del gran actor que tomó una particular decisión en relación a su patrimonio y su descendencia.

Daniel Craig es uno de los actores británicos más reconocidos de las últimas décadas, especialmente por haber interpretado al icónico agente 007 en la saga de James Bond . Con un perfil serio y una carrera marcada por papeles intensos, logró posicionarse como una de las figuras más respetadas y mejores pagas de Hollywood.

Su salto a la fama global llegó cuando fue elegido para ponerse en la piel del espía más famoso del cine, un rol que redefinió con un estilo más crudo y realista. A partir de ese momento, su carrera tomó un impulso enorme, tanto en prestigio como en ingresos. Sin embargo, en los últimos años también dio de qué hablar por una decisión personal: Craig aseguró que no tiene intenciones de dejar su fortuna a sus hijos.

Es mayormente reconocido por su papel como James Bond, pero participó en otras sagas exitosas.

Daniel Craig nació en Inglaterra y comenzó su carrera como actor en teatro y televisión, donde fue construyendo una base sólida antes de dar el salto al cine. Sus primeros trabajos no fueron grandes éxitos comerciales, pero le permitieron demostrar su talento y ganar reconocimiento dentro de la industria.

El gran punto de inflexión llegó en 2006, cuando fue elegido para protagonizar “Casino Royale”, convirtiéndose en el nuevo James Bond. Su interpretación fue un éxito tanto de crítica como de público, lo que lo consolidó como una estrella internacional y le abrió la puerta a contratos millonarios.

A lo largo de los años, Craig participó en múltiples producciones exitosas, incluyendo varias entregas de la saga Bond y otros proyectos cinematográficos de alto perfil. Gracias a estos trabajos, sumados a acuerdos comerciales y contratos publicitarios, logró acumular una fortuna significativa.

Daniel Craig Es uno de los actores con más éxitos taquilleros a lo largo de su carrera. Imagen: Netflix

No es James Bond: cuál fue su papel más lucrativo

Aunque su nombre está inevitablemente asociado a James Bond, lo cierto es que el papel más lucrativo de su carrera no pertenece a esa franquicia. Si bien las películas del agente 007 le generaron ingresos enormes, hubo otro proyecto que superó esas ganancias.

Craig obtuvo una cifra récord por su participación en la saga “Knives Out”, especialmente por las secuelas producidas para plataformas de streaming. El acuerdo incluyó un contrato multimillonario que lo posicionó entre los actores mejor pagos del momento.

Este caso refleja un cambio en la industria del entretenimiento, donde las plataformas digitales comenzaron a competir con el cine tradicional ofreciendo cifras cada vez más altas. Así, Craig logró capitalizar su popularidad fuera del universo Bond y asegurar uno de los contratos más rentables de su carrera.

Daniel Craig Si bien la mayoría lo recuerda como James Bond, la mayor parte de sus millones proviene de otra saga exitosa del cine. Imagen: Landmark Media

¿Desagradable? La decisión de Craig y la herencia

Uno de los aspectos más llamativos de su vida personal es su postura respecto a la herencia. Craig manifestó públicamente que no considera adecuado dejar grandes sumas de dinero a sus hijos, ya que cree que eso puede ser perjudicial.

Según explicó, su idea es gastar o donar su fortuna en lugar de transferirla a la siguiente generación. Considera que acumular riqueza para luego heredarse no es una práctica que le resulte atractiva ni coherente con su forma de ver la vida.

Esta postura generó opiniones divididas: mientras algunos lo ven como una decisión razonable y coherente, otros la consideran polémica. De cualquier manera, deja en claro que el actor tiene una visión particular sobre el dinero y el legado.

Fortuna de millones: el patrimonio de Daniel Craig

En 2026, la fortuna de Daniel Craig está estimada en alrededor de 160 millones de dólares, una cifra que refleja décadas de trabajo en cine, televisión y acuerdos comerciales.

Este patrimonio lo ubica entre los actores más ricos de su generación. A pesar de su éxito financiero, su enfoque sobre el dinero demuestra que, para él, la riqueza no necesariamente está ligada a la idea de heredarla.