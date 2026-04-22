Cualquier agua es potable: el innovador invento que podés llevar en la mochila y puede cambiar la vida de millones + Seguir en









Este equipo compacto promete cortar con tu sed en cualquier lugar y brinda un acceso seguro a un recurso indispensable.

El acceso al agua potable está por cambiar para siempre con este nuevo producto. Freepik

En muchas partes del mundo, el acceso al agua potable y segura sigue siendo un desafío diario. Con la falta de infraestructura, los cortes de suministro o los desastres naturales, esta necesidad básica no se satisface como debería, impactando en la salud y la calidad de vida. Por eso, este invento puede cambiar el futuro de millones.

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Surgió una propuesta tecnológica para resolver este problema de forma permanente. Se trata de un equipo portátil que transforma distintas fuentes en una opción apta para el consumo, sin requerir de una instalación aparte o de conocimientos técnicos.

Purificador de agua Este producto resuelve una de las principales problemáticas del mundo: el acceso al agua potable. Gentileza - Vital Life Cómo funciona el sistema que elimina el 99% de las bacterias El dispositivo fue desarrollado por una startup tecnológica con base en Estados Unidos y se diseñó para que su uso sea lo más simple posible. Su funcionamiento se apoya en un proceso de filtrado en varias etapas que permite tratar tanto agua dulce como salada.

El primer paso incluye una bomba que impulsa el líquido hacia el interior del sistema. A partir de ahí, entra en juego una membrana de ósmosis inversa que actúa como barrera para las sales, impurezas y partículas no deseadas. Este método se utiliza desde hace años en plantas de tratamiento, pero en este caso se adaptó a un formato portátil.

El proceso continúa con una cámara que emite luz ultravioleta tipo UV-C para neutralizar microorganismos, lo que reduce la presencia de bacterias y otros agentes que pueden afectar la salud. Además, el equipo incorpora sensores que monitorean y verifican que el proceso se haya realizado correctamente.

Esta herramienta puede procesar varios litros por hora dependiendo del tipo de fuente. En el caso de líquidos salinos, la capacidad es menor debido a la complejidad del filtrado, aunque sigue siendo suficiente para cubrir necesidades básicas en situaciones críticas. El dispositivo cuenta con una batería recargable que le permite operar sin conexión eléctrica durante algunas horas. También puede conectarse a una fuente externa para usarla de manera continua. Purificador de agua El acceso al agua potable se vuelve mucho más sencillo con este producto portátil. Gentileza - Vital Life Los objetivos de este invento El principal objetivo de esta tecnología busca resolver el acceso al agua en comunidades que no cuentan con redes de suministro o que enfrentan una escasez frecuente. También se proyecta como una herramienta útil en situaciones de emergencia, como las inundaciones o terremotos, ya que suelen afectar la disponibilidad de recursos básicos. Otro ámbito donde podría tener impacto es el de las operaciones en zonas aisladas. Los equipos de rescate, fuerzas de seguridad o expediciones científicas podrían beneficiarse de una solución que no depende de una infraestructura externa tan compleja. Por otro lado, el producto también apunta a los usuarios que realizan actividades al aire libre como el trekking o para las personas que acampan durante varios días. La empresa detrás del desarrollo trabaja en optimizar el diseño y reducir los costos de producción, ya que su objetivo es que esta tecnología pueda llegar a más personas y convertirse en una gran herramienta frente a una problemática que todavía no tiene solución.

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