La reconocida cervecería que se declaró en quiebra después de 40 años y en medio de una fuerte crisis

El negocio cervecero, especialmente el de la cerveza artesanal , atraviesa un momento muy complicado a nivel mundial, lo que afecta incluso a las firmas con mayor trayectoria. En distintos países, algunas firmas con décadas de historia se enfrentan a deudas de millones que ponen en duda su continuidad y las obligan a tomar decisiones drásticas.

En medio de este caos, hay un caso que volvió a llamar la atención en la industria. Se trata de una marca muy importante en su ciudad, históricamente reconocida por su calidad y su legado , que ahora intenta reorganizarse para evitar tener que cerrar para siempre .

La empresa detrás de Penn Brewery, llamada Pennsylvania Brewing Company , inició un proceso judicial bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos. Este mecanismo permite reordenar todas las deudas y continuar con la actividad mientras se busca una salida financiera .

El futuro de la compañía dependerá de su capacidad para reordenar sus finanzas y sostener su actividad.

La presentación se realizó el 31 de marzo de 2026 ante un tribunal del estado de Pensilvania. Según los documentos, la firma declaró activos por un valor de hasta 50.000 dólares , mientras que sus pasivos se ubican en un rango que va de 1 millón a 10 millones de dólares , lo que evidencia un desequilibrio importante en sus cuentas.

Hasta el momento, la firma no detalló públicamente las razones exactas que llevaron a esta situación, pero se estima que en los últimos años el rubro artesanal registró más cierres que aperturas , lo que marca un gran cambio en una industria que venía creciendo.

Solo en 2023, se contabilizaron 385 cierres de cervecerías, según datos de la Asociación de Cerveceros. La tendencia siguió en 2025, cuando 434 establecimientos bajaron sus persianas frente a apenas 268 nuevas aperturas.

A pesar de la crisis, Penn Brewery todavía mantiene operaciones en su sede principal y en otros puntos estratégicos. La intención del proceso judicial es sostener la actividad mientras se negocian nuevas condiciones para sus obligaciones financieras.

Penn Brewery La situación de esta franquicia se convierte en otro ejemplo del cambio que atraviesa el mundo de la cerveza artesanal a nivel mundial. Gentileza - Post Gazette

La historia de la cervecería y cómo afecta su cierre en Pittsburgh

Penn Brewery cuenta con una trayectoria que se remonta a mediados de la década de 1980. La franquicia inició su actividad en 1986 bajo un modelo de producción tercerizada, hasta que en 1989 se instaló en su histórica planta, ubicada en un edificio restaurado de 1848.

Esto lo posicionó como una de las cervecerías más antiguas de Pittsburgh y con el tiempo, la marca se consolidó como un referente local y logró expandir su presencia en la región. En términos productivos, la empresa alcanzó un volumen cercano a los 3.500 barriles en 2025, lo que equivale a unos 108.500 galones de cerveza, quedando como el cuarto mayor productor dentro del área de Pittsburgh.

Además de su capacidad industrial, la firma obtuvo reconocimiento en competencias internacionales, a lo largo de su historia acumuló 20 medallas en eventos como el Great American Beer Festival y la World Beer Cup. Su catálogo incluye variedades clásicas como la Penn Pilsner, Penn Dark, Penn Gold, Penn Weizen y distintas versiones de IPA.

El problema de esta crisis no se limita solo a la empresa. La realidad es que, en Pittsburgh, Penn Brewery cumple un rol cultural y económico muy importante. Genera empleo, atrae turismo y mantiene viva una tradición que conecta con los orígenes de la ciudad.

Por eso, cualquier cambio en su estructura es preocupante tanto para los trabajadores como para los proveedores y clientes habituales. La incertidumbre también se extiende a otras empresas del rubro, que tienen que adaptarse a los costos elevados, una competencia que solo crece y un mercado mucho más exigente.