De cuánto es la fortuna de Frankie Muniz, el eterno Malcolm que marcó a toda una generación

Uno de los actores que en su infancia y juventud estuvo en las pantallas de todo el mundo gracias a series y películas inolvidables.

Frankie Muniz es uno de los rostros más recordados de la televisión de los 2000. El actor estadounidense alcanzó fama mundial y facturó millones de dólares siendo apenas un adolescente gracias a su papel protagónico en la exitosa sitcom Malcolm in the Middle , donde interpretó a un chico superdotado en medio de una familia caótica.

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A lo largo de su carrera, Muniz no solo se destacó como actor, sino que también incursionó en la música, la producción y hasta el automovilismo profesional. Esa versatilidad lo convirtió en una figura muy particular dentro de Hollywood, alejándose del típico camino de las estrellas infantiles.

Su popularidad durante los primeros años del siglo XXI fue enorme, convirtiéndose en uno de los actores juveniles mejores pagos de su generación y dejando una marca imborrable en quienes crecieron viendo sus aventuras en la pantalla chica.

Frankie Muniz nació el 5 de diciembre de 1985 en Nueva Jersey y desde muy chico mostró interés por la actuación. Su carrera comenzó cuando fue descubierto a los ocho años participando en una obra teatral, lo que llevó a su familia a mudarse a California para impulsar su carrera artística.

Durante sus primeros años, participó en comerciales y pequeños papeles en televisión, incluyendo apariciones en series como Spin City y Sabrina, la bruja adolescente. Estas oportunidades le permitieron ganar experiencia y visibilidad dentro de la industria. Su gran oportunidad llegó a fines de los 90, cuando empezó a destacarse en producciones familiares y películas juveniles, lo que allanó el camino para el papel que cambiaría su vida para siempre.

Frankie Muniz Su actuación en Malcolm in the middle lo catapultó directo a la fama. Imagen: Disney

La explosión de su carrera

El salto definitivo a la fama llegó en el año 2000 con Malcolm in the Middle, donde interpretó al personaje principal durante siete temporadas. La serie fue un éxito rotundo y lo convirtió en una estrella global, además de darle nominaciones a premios como los Emmy y los Globo de Oro. Gracias a ese fenómeno, Muniz se transformó en uno de los actores infantiles mejores pagos de la televisión, llegando a cobrar hasta 150.000 dólares por episodio en las últimas temporadas.

En paralelo, protagonizó varias películas exitosas como Agent Cody Banks y Big Fat Liar, consolidando su imagen como ídolo juvenil y generando ingresos millonarios que impulsaron su patrimonio.

El presente de Frankie Muniz y el regreso de Malcolm

Tras el final de la serie en 2006, Muniz decidió alejarse parcialmente de la actuación para dedicarse a otra de sus pasiones: el automovilismo. Compitió profesionalmente en distintas categorías y construyó una segunda carrera lejos de Hollywood. Con el paso del tiempo, también incursionó en negocios propios y participaciones televisivas esporádicas, demostrando que su vida profesional no se limitaba únicamente a la actuación.

En los últimos años, el actor volvió a estar en el centro de la escena gracias al anuncio de un regreso de Malcolm in the Middle, lo que reavivó el interés del público y la nostalgia de toda una generación.

Frankie Muniz También participó en una gran cantidad de películas juveniles que vieron millones de personas en todo el mundo. Imagen: David Livingston/Getty Images

Fortuna de millones: el patrimonio de Frankie Muniz

De acuerdo con estimaciones especializadas, la fortuna de Frankie Muniz asciende a aproximadamente 30 millones de dólares.

Este patrimonio se construyó principalmente gracias a sus ingresos en televisión, cine y regalías, además de sus actividades como piloto de carreras y sus emprendimientos personales, que le permitieron sostener su éxito económico más allá de la fama inicial.