La revista Fortune reconoció a Santander Open Academy por su contribución a "cambiar el mundo"







La lista "Change the World" de Fortune reconoce a aquellas empresas que generan un impacto social positivo a través de actividades que forman parte de su estrategia de negocio.

A lo largo de casi 30 años, el banco ha sido un impulsor pionero de la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, y ha destacado entre las instituciones financieras más relevantes del mundo.

El banco Santander fue sido reconocido como una de las 50 compañías que están generando un impacto positivo en el mundo al ser incluido, por tercer año consecutivo, en la lista ‘Change the World’ de la revista Fortune. Esta lista reconoce a aquellas empresas que generan un impacto social positivo para cambiar el mundo a través de actividades que forman parte de su estrategia de negocio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Santander fue incluido en la lista por su apoyo a la educación, el emprendimiento y la empleabilidad a través de iniciativas globales como la plataforma Santander Open Academy. Solo en 2024, el banco invirtió 103,8 millones de euros y apoyó a más de 2,2 millones de personas y empresas.

A lo largo de casi 30 años, el banco ha sido un impulsor pionero de la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, y ha destacado entre las instituciones financieras más relevantes del mundo. Santander ha destinado más de 2.400 millones de euros a respaldar estas áreas mediante alianzas con cerca de 1.100 universidades.

Recientemente, Santander publicó el informe Tomorrow's Skills, que revela un nuevo panorama en el que el desarrollo de habilidades será crucial en el entorno laboral.

En este sentido, la misión del banco de ayudar a las personas y a las empresas a prosperar se materializa a través de la plataforma Santander Open Academy, una plataforma global de aprendizaje online que ofrece acceso gratuito a cursos de primer nivel, contenidos dirigidos por expertos y oportunidades de becas financieras de universidades e instituciones de referencia.

Temas Santander