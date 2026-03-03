Las cuatro nuevas sedes donde podría disputarse la Finalissima entre Argentina y España

La final entre los campeones de América y Europa finalmente no se jugará en Qatar por el conflicto en Medio Oriente y ahora pican en punta cuatro opciones para que una sea elegida como nueva sede.

El bombardeo de Irán a las embajadas estadounidenses en Medio Oriente ha llevado a Qatar a suspender todos los partidos de fútbol y eventos deportivos, entre ellos la Finalissima.

Luis De La Fuente , entrenador de la Selección de España , declaró que "la primera esperanza es que la guerra termine. Pero si no, tendremos que jugar en otro lugar" . Efectivamente, eso será lo que ocurrirá.

Así las cosas, ya comenzaron a trascender opciones alternativas que maneja la FIFA para este partido entre los campeones de sus dos confederaciones más importantes, UEFA y Conmebol.

El calendario apremia y prácticamente no puede realizarse en otra fecha antes de la Copa del Mundo de mitad de año (en todo caso sería después). Por eso, ya se están analizando nuevas sedes para avanzar con rapidez.

Las opciones para la Finalissima, hasta el momento, son cuatro y cada una de ellas con su peso: Wembley, Nueva Jersey, Miami y Madrid .

En cuestión, el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, aparece como una opción viable al igual que el Metlife Stadium de Nueva Jersey, donde se llevará a cabo la final justamente de la Copa del Mundo que iniciará el próximo 11 de junio. En este caso, sería territorio neutral.

image

Luego, comienzan las opciones europeas y la primera de ella es el mítico Estadio Wembley, de Inglaterra. Cabe recordar que allí ya se jugó la Finalissima anterior, entre Argentina e Italia, por lo cual es una sede más que probable. Además, cuenta con disponibilidad en el calendario.

image

Por último, la sede que involucra a uno de los dos equipos participantes: nada menos que el Estadio Santiago Bernabeu de Madrid, España.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, levantó el teléfono e informó que su cancha está disponible para la fecha. ¿Los españoles serán locales en la Finalissima ante Argentina?