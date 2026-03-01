La Finalissima Argentina-España en Qatar está en duda por los ataques de EEUU e Israel a Irán + Seguir en









La escalada militar tras los ataques de Irán obligó a frenar todas las competencias deportivas en Doha y deja en vilo el duelo previsto para el 27 de marzo.

La Argentina y España podrían enfrentarse en otra sede mundial

La esperada Finalissima entre la Argentina y España, programada para el 27 de marzo en Doha, quedó envuelta en incertidumbre luego de que Qatar suspendiera oficialmente todas las competiciones deportivas en su territorio. La decisión responde a la creciente tensión en Oriente Medio, tras los recientes ataques de Irán a bases en el país y la consecuente escalada bélica en la región.

A menos de un mes del encuentro, el panorama es incierto. El espacio aéreo en la zona permanece cerrado y las autoridades qataríes priorizan la seguridad ante un escenario cambiante en el Golfo Pérsico. Aunque el partido es impulsado por el Comité Supremo local, serán las máximas autoridades del país quienes definan si el evento se posterga o se cancela definitivamente.

Contratos, seguros y silencio oficial Tanto la federación de España como la de Argentina activaron protocolos de seguimiento y revisión contractual ante un eventual aplazamiento. Las aseguradoras que respaldan este tipo de eventos internacionales también forman parte del análisis.

Hasta el momento, ni la UEFA ni la CONMEBOL recibieron una notificación oficial sobre el futuro del certamen. La decisión final dependerá de cómo evolucione la situación geopolítica en las próximas semanas.