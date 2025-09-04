De outsider a magnate: la historia de Larry Ellison y su gran fortuna

La vida del cofundador de Oracle y el camino que lo llevó a construir una de las mayores fortunas del planeta.

Larry Ellison es uno de los empresarios más reconocidos del mundo tecnológico . Con una personalidad audaz y una visión innovadora, logró pasar de orígenes humildes a convertirse en uno de los hombres más influyentes y millonarios del planeta.

Su trayectoria está marcada por grandes aciertos , tanto en el ámbito de los negocios como en sus apuestas personales, lo que lo convierte en una figura fascinante, admirada y, en ocasiones, polémica. Esta es la historia de cómo logró amasar su gran fortuna.

Larry Ellison nació el 17 de agosto de 1944 en El Bronx, Nueva York , y con el paso de los años se convirtió en uno de los grandes referentes de la industria tecnológica. En 1977, junto a dos socios, dio vida a Oracle , una compañía que comenzó enfocándose en sistemas de bases de datos y que hoy es un líder mundial en software empresarial, servicios en la nube e inteligencia artificial .

Durante casi cuatro décadas , Ellison fue el alma de la compañía como CEO, hasta que en 2014 decidió dar un paso al costado. Sin embargo, nunca se alejó realmente: continúa como presidente y director de tecnología , ocupando un rol central en el rumbo de la empresa y en operaciones claves como la adquisición de Cerner en 2021, una apuesta estratégica en el sector de registros médicos electrónicos.

Su influencia también se extendió a Tesla, donde fue miembro del consejo de administración y aún conserva alrededor de 15 millones de acciones, lo que refuerza su interés en el futuro de la movilidad y la innovación automotriz.

En el plano personal, Ellison llevó su estilo de vida a otro nivel al adquirir casi toda la isla hawaiana de Lanai en 2012 por 300 millones de dólares, mudándose allí en 2020. Aunque nunca terminó sus estudios universitarios en Illinois ni en Chicago, esa falta de títulos académicos no fue un obstáculo: su curiosidad, determinación y visión empresarial lo llevaron mucho más lejos.

Con cuatro hijos, Ellison también está vinculado al mundo del cine a través de ellos. Su hija Megan ha financiado producciones de gran prestigio como Zero Dark Thirty y American Hustle, mientras que su hijo David ha producido grandes franquicias de Hollywood como Misión Imposible y Terminator.

El patrimonio de Larry Ellison

Gran parte de la fortuna de Ellison proviene de su participación en Oracle, donde conserva cerca del 40% de las acciones. Esa posición lo mantiene entre las personas más ricas del planeta, con una fortuna que recientemente superó los 203 mil millones de dólares, de acuerdo con Fortune.

Solo en cuestión de días, su patrimonio se incrementó en casi 6 mil millones, impulsado por el crecimiento del valor bursátil de la compañía. Por unas horas, incluso llegó a superar a Jeff Bezos en el ranking de multimillonarios.

Su inversión en Tesla y la compra de la isla de Lanai reflejan su capacidad de diversificar y apostar a largo plazo, tanto en tecnología como en proyectos vinculados a la sostenibilidad.

Hoy, Ellison no solo es uno de los empresarios más influyentes de la era moderna, sino también un ejemplo de cómo la audacia, el instinto y la visión estratégica pueden construir una de las fortunas más grandes del mundo sin necesidad de un título universitario.