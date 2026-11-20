El rosarino percibe u$s28,33 millones anuales y mantiene una amplia ventaja sobre Robert Lewandowski y Antoine Griezmann. La masa salarial del campeonato alcanzó los u$s724,5 millones en 2026.

Lionel Messi lidera un año más los sueldos de la MLS y gana más que 25 de los 30 planteles del torneo.

La Major League Soccer (MLS) profundiza su crecimiento económico y la última actualización salarial de 2026 volvió a dejar en evidencia quién es el principal protagonista de ese negocio. Lionel Messi conserva el liderazgo absoluto entre los futbolistas mejor remunerados de la competencia, con una compensación garantizada de u$s28,33 millones anuales. El dato más significativo no está solamente en el monto que percibe el capitán argentino, sino en su dimensión dentro de la estructura financiera del campeonato: su sueldo supera el gasto total en salarios de 25 de las 30 franquicias que integran la liga estadounidense.

La información, difundida por la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA), permite observar el peso económico que adquirió el rosarino desde su llegada a Inter Miami en julio de 2023. Su remuneración individual es superior a las nóminas completas de equipos como Columbus Crew, Orlando City, Charlotte FC, New York City FC, Nashville SC, New England Revolution, FC Cincinnati, Vancouver Whitecaps, Toronto FC, Seattle Sounders, Portland Timbers y Philadelphia Union, entre otros.

Solamente cinco franquicias destinan a sus planteles un presupuesto salarial superior al contrato garantizado del argentino: Inter Miami, Chicago Fire, Atlanta United, LA Galaxy y Los Angeles FC. Una comparación que dimensiona la excepcionalidad de su vínculo y el lugar que ocupa dentro de la estructura de costos del fútbol norteamericano.

Sin embargo, los u$s28,33 millones representan únicamente su compensación salarial garantizada. El paquete económico total de Messi es considerablemente mayor. El propietario de Inter Miami, Jorge Mas, reveló que los ingresos anuales del futbolista, contemplando otros componentes contractuales y comerciales, superan los u$s70 millones. A esto se suma el potencial beneficio económico derivado de su vínculo con la franquicia y la opción que posee para adquirir una participación accionaria del club.

Su contrato se extiende hasta el final de la temporada 2028 y no contempla dentro de la cifra publicada los ingresos por patrocinios ni los eventuales beneficios vinculados con esa participación societaria. A los 39 años, el argentino continúa siendo el principal activo deportivo y comercial de una competencia que encontró en su figura una plataforma para ampliar su exposición internacional.

Una liga que ya distribuye u$s724 millones en salarios

Más allá del liderazgo individual de Messi, el informe de la MLSPA ofrece una radiografía del crecimiento financiero de la MLS. La compensación garantizada total de los futbolistas llegó a u$s724,5 millones en 2026, frente a los u$s631 millones registrados en mayo. Esto representa un incremento del 14,8% en apenas seis meses.

También aumentó la cantidad de jugadores que perciben remuneraciones millonarias. Actualmente, 150 futbolistas reciben al menos u$s1 millón anual en compensación garantizada, contra los 133 que integraban ese grupo en la publicación anterior.

La evolución de estos indicadores refleja un cambio en el posicionamiento de la MLS dentro del mercado internacional. La competencia estadounidense dejó de apoyarse exclusivamente en incorporaciones de futbolistas veteranos y comenzó a atraer figuras con recorrido reciente en las principales ligas europeas, con contratos que compiten con los ofrecidos por otros mercados de relevancia.

La llegada de Robert Lewandowski al Chicago Fire y de Antoine Griezmann al Orlando City constituye una muestra de esa estrategia. Los dos delanteros se instalaron directamente entre los tres futbolistas mejor pagados del campeonato, aunque todavía lejos de los números de Messi.

El polaco percibe u$s19,51 millones anuales, con un salario base de u$s16 millones, mientras que el francés recibe u$s13,98 millones. La diferencia entre Messi y Lewandowski alcanza los u$s8,82 millones por temporada. En otras palabras, el argentino cobra aproximadamente un 45% más que su inmediato perseguidor.

Lewandowski llegó procedente del Barcelona y, en sus primeros 19 partidos con Chicago Fire, convirtió nueve goles. Griezmann, por su parte, arribó desde Atlético de Madrid y registró 14 tantos en sus primeras 18 jornadas con Orlando City.

El cuarto puesto corresponde al surcoreano Son Heung-min, de Los Angeles FC, con u$s11,15 millones, mientras que el suizo Breel Embolo, de Atlanta United, completa los cinco primeros con u$s10,81 millones.

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Inter Miami, el mayor presupuesto salarial

La distribución de los salarios también permite identificar cuáles son las franquicias con mayor capacidad de inversión. Inter Miami encabeza el ranking de gasto total en jugadores, con una nómina de u$s59,4 millones. Chicago Fire ocupa el segundo lugar, con u$s41,3 millones, y Atlanta United completa el podio, con u$s38,4 millones.

La diferencia entre Miami y sus perseguidores confirma el impacto de la estrategia deportiva y comercial construida alrededor de Messi. La franquicia de Florida concentra dos de los diez contratos más elevados del campeonato y se transformó en uno de los principales destinos para futbolistas internacionales.

Después de Messi, el segundo jugador mejor remunerado del plantel es Rodrigo De Paul, con u$s9,69 millones anuales. El mediocampista campeón del mundo ocupa el sexto puesto de la clasificación general y representa otra de las apuestas económicas de la institución.

El tercer lugar dentro de Inter Miami corresponde a Germán Berterame, con u$s3,82 millones. Lo siguen el brasileño Casemiro, con u$s3,54 millones, y el español Sergio Reguilón, con casi u$s1,8 millones. Luis Suárez, en tanto, registra una compensación garantizada de u$s803.125.

En el extremo opuesto de la estructura financiera aparece Philadelphia Union, con una nómina de apenas u$s12,6 millones, la más baja de la competencia. La diferencia entre el presupuesto de Miami y el de Philadelphia alcanza los u$s46,8 millones.

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El ranking de los 20 futbolistas mejor pagados

La clasificación de 2026 muestra la concentración de grandes contratos en algunas franquicias y la creciente presencia de figuras internacionales. Además de Messi, Lewandowski y Griezmann, aparecen nombres como Son Heung-min, Rodrigo De Paul, Hirving Lozano, Miguel Almirón y Thomas Müller.

Los 20 primeros salarios son:

Lionel Messi (Inter Miami): u$s28,33 millones.

Robert Lewandowski (Chicago Fire): u$s19,51 millones.

Antoine Griezmann (Orlando City): u$s13,98 millones.

Son Heung-min (LAFC): u$s11,15 millones.

Breel Embolo (Atlanta United): u$s10,81 millones.

Rodrigo De Paul (Inter Miami): u$s9,69 millones.

Hirving Lozano (LA Galaxy): u$s9,33 millones.

Miguel Almirón (Atlanta United): u$s7,88 millones.

Emil Forsberg (New York Red Bulls): u$s6,04 millones.

Sam Surridge (Nashville SC): u$s5,9 millones.

Riqui Puig (LA Galaxy): u$s5,8 millones.

Jonathan Bamba (Chicago Fire): u$s5,6 millones.

Hany Mukhtar (Nashville SC): u$s5,4 millones.

Josh Sargent (Toronto FC): u$s5,3 millones.

Thomas Müller (Vancouver Whitecaps): u$s5,2 millones.

Aleksey Miranchuk (Atlanta United): u$s5,1 millones.

Rafael Navarro (St. Louis City): u$s5 millones.

Carles Gil (New England Revolution): u$s5 millones.

Denis Bouanga (LAFC): u$s4,9 millones.

Evander (FC Cincinnati): u$s4,7 millones.

La presencia argentina también tiene un peso importante en la distribución salarial. Detrás de Messi y De Paul aparece Germán Berterame, con u$s3,82 millones, seguido por Nicolás Fernández Mercau, de New York City, con u$s3,65 millones, y Ezequiel Ponce, de Houston Dynamo, con más de u$s3 millones.

La lista continúa con Cristian Espinoza, quien percibe u$s2,34 millones; Martín Ojeda, con u$s1,78 millones; Tomás Chancalay, con u$s1,27 millones; Joaquín Pereyra, con u$s1,09 millones; y Facundo Mura, con u$s1,03 millones.

El crecimiento de la masa salarial, la llegada de estrellas europeas y la concentración de contratos millonarios en determinadas franquicias muestran la transformación económica de la MLS. En ese escenario, Messi representa mucho más que el futbolista mejor pagado: es el principal factor de atracción de inversiones, audiencia, patrocinadores y nuevos negocios para una liga que busca consolidarse como uno de los mercados más importantes del fútbol mundial.