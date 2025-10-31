Las fotos de tu caca que no sabías que necesitabas: el invento que te dará detalles de tu salud intestinal







Un invento pensado para millones promete revolucionar el control de la salud intestinal con tecnología que analiza lo que el cuerpo elimina cada día.

Millones podrían cambiar su rutina de salud gracias a un dispositivo que analiza tus heces y ofrece datos clave sobre tu bienestar intestinal. Pixabay

En el universo de los avances tecnológicos enfocados en el bienestar, un nuevo invento pone el foco en una parte del cuerpo muchas veces ignorada. En esta revolución silenciosa, un dispositivo busca mejorar la calidad de vida de millones de personas al monitorear un aspecto clave de la salud: la caca.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estos temas escatológicos no tienen que ser ignorados, ya que la salud intestinal influye en el ánimo, la energía y hasta el sistema inmune. Por eso, cada vez más expertos destacan la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo.

Embed - Introducing Dekoda by Kohler Health Invento millonario: el dispositivo para tener un seguimiento de tu salud intestinal La empresa Kohler lanzó una cámara inteligente llamada Dekoda, diseñada para instalarse en el inodoro. Su función es tan innovadora como llamativa: captura imágenes automáticas de las heces y las analiza con inteligencia artificial, sin necesidad de intervención manual.

El sistema evalúa factores como forma, color, consistencia y frecuencia, y genera reportes en tiempo real que ayudan a detectar alteraciones digestivas. Esta tecnología se apoya en parámetros clínicos para ofrecer alertas tempranas sobre posibles problemas intestinales.

El aparato se conecta a una app donde el usuario puede ver su historial y compartirlo con profesionales de la salud. Este seguimiento detallado puede resultar clave en tratamientos de enfermedades gastrointestinales, intolerancias o desequilibrios en la microbiota.

Temas Millones