Perdieron millones de dólares: 5 futbolistas que pasaron del éxito a la bancarrota

Hay historias que impactan por lo inesperado que fue su final y muestran cómo la fama no siempre asegura una vida resuelta.

Normalmente, el ambiente del fútbo l suele asociarse con contratos de millones de dólares , autos de lujo y una vida sin preocupaciones. Durante años, muchos jugadores generaron ingresos tan altos que parecían inagotables. Lamentablemente par ellos, esa realidad no siempre es lo que parece.

Detrás de la fama, también existen las malas decisiones , problemas con los vicios y negocios fallidos . Algunos ídolos que brillaron en las canchas terminaron pasando por situaciones económicas muy difíciles . Este tipo de historias sirven para entender cómo una carrera exitosa no garantiza estabilidad financiera.

El exmediocampista tuvo contratos importantes en Europa, con ingresos que superaron los €4.000.000 anuales en su mejor etapa. Pero su carrera terminó a los 31 años, marcada por problemas personales y un consumo problemático de alcohol y drogas . Esa situación afectó su rendimiento y sus finanzas. Con el paso del tiempo, su patrimonio se esfumó, y el propio jugador reconoció los errores que lo llevaron a perder gran parte de su dinero.

Jean-Marc Bosman

Su nombre quedó en la historia por el famoso fallo legal que cambió el mercado de pases. A pesar de ese impacto, su situación económica fue muy distinta a lo esperado. Nunca logró estabilidad laboral tras el juicio y enfrentó deudas con el fisco. Además, intentó mantener a flote un emprendimiento de indumentaria deportiva, pero no funcionó y agravó sus problemas.

Aílton

El delantero brasileño, figura del Werder Bremen y campeón de la Bundesliga, llegó a acumular una fortuna cercana a los €20.000.000 a lo largo de su carrera. De todas formas, el manejo de su dinero no fue el mejor. Sus gastos eran demasiado altos, hizo inversiones poco acertadas y tuvo una grave falta de planificación, lo que terminó dejándolo en la quiebra. Con el tiempo, tuvo que vender sus propiedades y ajustar su estilo de vida.

Ailton Gonçalves

Wes Brown

El defensor, multicampeón con el Manchester United, percibió salarios cercanos a los £50.000 por semana durante su etapa en la élite. Pero a pesar de ese nivel de ingresos, en 2023 fue declarado en quiebra por un tribunal del Reino Unido. Las deudas impositivas con el organismo fiscal británico fueron determinantes en su caída económica.

Christian Vieri

Uno de los goleadores más reconocidos de Europa llegó a reunir una fortuna estimada en €40.000.000. Tras su retiro, diversas inversiones no dieron resultado y se sumaron a los gastos elevados en su estilo de vida. También influyeron sus malos hábitos con el juego y decisiones económicas desacertadas. Inevitablemente, la mayor parte de su patrimonio desapareció, lo que marcó un fuerte contraste con su etapa como estrella.