Le mintió a su futuro esposo sobre su verdadera identidad y descubrió que era una de las mujeres más ricas del mundo

La empresaria tomó una polémica decisión, pero fue clave para poder demostrar el amor de la persona con la que se terminaría casando.

La empresaria, una de las más ricas de toda Europa y el mundo, tuvo una maniobra llamativa para confirmar el amor de su pareja.

Muchos de los que tienen miles de millones de dólares no suelen tener problemas para encontrar candidatos a convertirse en sus parejas, pero no siempre es posible saber si están por interés real o por el simple hecho de poder aprovechar su fortuna para vivir una buena vida.

Susanne Klatten era una de las magnates más jóvenes y poderosas de toda Europa tras el fallecimiento de su padre. En una de las fábricas que poseía su familia, encontró al amor de su vida, pero para poder saber que realmente esa persona la amaba y no buscaba su dinero, decidió ponerlo a prueba durante mucho tiempo.

Susanne Klatten nació en Alemania dentro de una familia legendaria para la industria automotriz. Su padre, Herbert Quandt , evitó en 1959 que la reconocida fábrica de autos BMW fuera vendida a su mayor competidor, Mercedes-Benz . En un momento donde la marca estaba al borde de la quiebra, él arriesgó gran parte de su fortuna para comprar la mitad de las acciones, frenar la venta y financiar los nuevos modelos que terminaron salvando a la empresa.

Tras el fallecimiento de su padre a principios de los años ochenta, Susanne y su madre heredaron ese enorme legado empresarial . A pesar de tener su futuro económico completamente asegurado, su objetivo principal siempre fue aprender el funcionamiento de los negocios desde abajo, por lo que decidió estudiar finanzas, marketing y administración de empresas en distintas universidades europeas.

Para lograr esta experiencia real y valerse únicamente por sus méritos, tomó una decisión muy poco común dentro de la alta sociedad. Empezó a trabajar en bancos y agencias de publicidad usando un seudónimo: Susanne Kant. De esta manera, se aseguró de que sus jefes y compañeros la trataran como a cualquier otra empleada más.

La estrategia de la heredera para probar su amor

La joven llevó su plan de anonimato un paso más allá y decidió hacer una pasantía en una de las fábricas de BMW ubicada en la ciudad de Ratisbona. Allí se presentó nuevamente como Susanne Kant para trabajar a la par del resto del personal. El objetivo era conocer desde adentro cómo funcionaba la inmensa empresa de su familia sin que absolutamente nadie le rindiera cuentas ni le perdonara errores.

Fue justamente en los pasillos de esa fábrica donde se cruzó con Jan Klatten, un ingeniero que desarrollaba proyectos para la marca. Empezaron a salir y la relación fue creciendo rápidamente con el paso de los meses. Durante todo el noviazgo, ella mantuvo su identidad oculta porque quería estar totalmente segura de que él la amaba por su personalidad, su inteligencia y sus valores, y no por el inmenso poder que escondía su verdadero apellido.

Cuando el noviazgo se formalizó, decidieron dar el paso definitivo hacia el matrimonio, por lo que llegó el momento de sentarse a confesar la verdad. Ella le explicó que no se llamaba Kant y que, en realidad, era una de las dueñas de la fábrica donde ambos trabajaban todos los días. El ingeniero aceptó la situación de inmediato, entendió los motivos profundos del engaño y finalmente se casaron en 1990, mudándose a Múnich para formar una familia lejos de las cámaras.

susanne-und-jan-klatten Getty Images Susanne y Jan se casaron después de que ella revelara su verdadera identidad. Getty Images

Una infidelidad que casi acaba con su matrimonio

Todo marchaba con absoluta tranquilidad hasta que, en el año 2007, la historia dio un giro inesperado y peligroso. Durante un viaje, la empresaria conoció a un hombre suizo llamado Helg Sgarbi en el bar de un lujoso hotel en Austria. Lo que comenzó como un romance oculto se transformó rápidamente en una pesadilla al descubrir que él era un estafador profesional. Con la ayuda de un cómplice, Sgarbi había filmado en secreto sus encuentros íntimos para usar esas grabaciones como arma de chantaje.

Atrapada por el pánico y aterrorizada por la posibilidad de destruir a la familia que tanto le había costado construir, la empresaria cedió a la primera extorsión. En un episodio verdaderamente dramático, llegó a entregar siete millones de euros en efectivo dentro de una caja en el estacionamiento de un hotel. Sin embargo, este pago inicial no sirvió para comprar su silencio; meses después, el chantajista redobló la apuesta y exigió una nueva suma exorbitante de 49 millones de euros.

Al comprender que el infierno no terminaría nunca, Susanne tomó la decisión más difícil de su vida y decidió enfrentar las consecuencias. Le confesó la infidelidad a su esposo, quien, a pesar del profundo dolor por el engaño, priorizó a su familia y decidió apoyarla incondicionalmente para enfrentar el chantaje. Con ese respaldo vital, ella acudió a la policía alemana para tenderle una trampa al estafador, logrando que fuera arrestado en el acto y condenado a seis años de prisión, cerrando de forma definitiva el capítulo más oscuro de su vida.

Embed - La mujer más rica de Alemania presa de una aventura y una estafa | Código de Investigación

Miles de millones: el patrimonio de Susanne Klatten

Actualmente, el patrimonio actual de Susanne Klatten está estimado en 30 mil millones de dólares, según distintos medios especializados en el tema. Esto se debe a que tiene una gran parte de las acciones de BMW y la química Altana, la empresa fundada por su padre, además de poseer participaciones en SGL Carbon, un fabricante de grafito.

Si bien ella y Jan lograron sobreponerse al engaño que terminó en extorsión, el matrimonio decidió divorciarse en 2018. Tuvieron tres hijos y, tras ese escándalo, decidió mantener extremadamente reservada su vida personal, al punto que es muy raro verla dar entrevistas o siquiera aparecer en público.