5 actores que llegaron a ganar 1 millón de dólares por cada capítulo + Seguir en









Varias figuras de Hollywood consiguieron una fortuna por cada episodio grabado, debido a la popularidad de sus shows.

Muchos actores consiguieron cosechar una fortuna por episodio gracias al éxito de sus producciones. CBS

Las series de televisión más populares no solo atrapan a las audiencias globales, sino que también mueven presupuestos gigantescos cada año. Cuando un programa logra mantenerse en la cima durante varias temporadas, sus protagonistas aprovechan el impulso para negociar millones y asegurar su futuro antes de grabar nuevos episodios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sabiendo que son los favoritos del público, estos artistas supieron sacarle jugo a las productoras. Para mantenerse como las estrellas de los shows, pudieron cerrar tratos que agigantaron su patrimonio por una sola emisión de un capítulo.

Jim Parsons NBC Parsons y los otros dos protagonistas de The Big Bang Theory consiguieron un arreglo único para las últimas temporadas del show. NBC Series millonarias: los actores que recibieron fortuna por episodio Cobrar esa cantidad de dinero por un solo capítulo era inusual hace algunas décadas, pero la competencia entre las cadenas y el posterior desembarco de los servicios de streaming dispararon los presupuestos, beneficiando seriamente a los artistas.

Jim Parsons El actor alcanzó la fama mundial interpretando al científico Sheldon Cooper en la comedia The Big Bang Theory, una tira que se emitió durante doce años ininterrumpidos. Tras varias reuniones con los productores, logró cobrar un millón de dólares por episodio durante las últimas tres temporadas, al igual que los otros dos protagonistas, superando ampliamente los 350 mil que percibía en los años anteriores.

Jennifer Aniston La actriz alcanzó este nivel de ingresos en dos producciones distintas a lo largo de su carrera. Si bien en los inicios de la exitosa comedia Friends en los años noventa cobraba un salario mucho menor, tras varias negociaciones conjuntas con el resto del elenco logró llegar a un millón de dólares por capítulo en 2002, exclusivamente para las dos últimas temporadas. En 2019, firmó un contrato de dos millones por episodio para protagonizar la serie dramática The Morning Show.

Jennifer Aniston James Devaney/Gettyimages Aniston logró esa suma por episodio en dos producciones distintas. James Devaney/Gettyimages Jerry Seinfeld El comediante hizo historia en 1997 al ser el primer actor de la televisión en ganar un millón de dólares por emisión gracias a Seinfeld, una de las comedias más vistas de la década de los noventa. Su programa generaba tanto impacto de audiencia que la cadena productora llegó a ofrecerle 5 millones por capítulo para grabar una décima temporada, pero él decidió rechazar la propuesta y darle un cierre definitivo a la historia. John Krasinski El protagonista de la serie de acción Jack Ryan demostró el margen de negociación que tienen los actores de primera línea en las plataformas actuales. Sumando su sueldo básico por actuar y su porcentaje extra por desempeñarse también como productor ejecutivo del programa, cobró dos millones de dólares por cada entrega de la tercera temporada. John Krasinski Getty Images El éxito que significó interpretar a Jim en The Office le permitió a Krasinski pedir salarios elevados en sus siguientes trabajos. Getty Images Kelsey Grammer El actor interpretó al psiquiatra Frasier Crane durante dos décadas, primero en la serie Cheers y luego en su propio programa derivado llamado Frasier. Gracias al éxito constante de esta última comedia, consiguió un arreglo comercial histórico para la televisión abierta: durante las dos temporadas finales, a partir de 2002, cobró 1.6 millones de dólares por episodio, acumulando casi 77 millones solo en ese tramo de cierre.

Temas Millones