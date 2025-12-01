Líneas aéreas: los viajes al exterior siguen creciendo, pero algunas aerolíneas ya sienten el efecto "saturación"

El dólar barato y la desregulación alimentan el auge de pasajeros internacionales y la oferta de vuelos. Pero está cayendo el índice de asientos ocupados por vuelo.

La línea aérea China Eastern sumará más oferta de asientos internacionales al mercado argentino a partir de este jueves 4 de diciembre.

El mercado aerocomercial argentino registró nuevos récords de pasajeros y vuelos durante octubre de este año. Las cifras oficiales evidencian una expansión sostenida del sector y un incremento de la competencia en el segmento internacional que comenzó a dar las primeras señales de saturación .

Los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) indican que ese mes se transportaron 4.287.876 pasajeros, un récord histórico para octubre : un 3% más que el anterior máximo registrado en 2023, y un 10% por encima de octubre de 2024.

El segmento internacional fue el que más creció: 1.285.062 viajeros , lo que representa un aumento interanual del 16% respecto de octubre de 2024.

Al mismo tiempo, el tráfico doméstico también subió, con 3.002.814 pasajeros en vuelos de cabotaje, que implican un crecimiento del 8% contra octubre del año anterior.

Los movimientos aéreos totales sumaron 33.902 operaciones, un 8% más que en octubre de 2024.

Estos números tienen correlato con un contexto de cambios regulatorios que favorecieron la ampliación del mercado doméstico. Desde distintos organismos oficiales se menciona que la política de Cielos Abiertos, junto con un proceso de desregulación del sistema aerocomercial, permitió ampliar la red de rutas, abrir la puerta a nuevos operadores y diversificar la oferta de vuelos hacia y desde la Argentina.

Adicionalmente, en lo vinculado al crecimiento del mercado internacional se mantiene la percepción generalizada de un tipo de cambio barato que alienta la contratación de viajes al exterior.

Pero justo en este segmento el auge parece haber llegado a un punto de inflexión, que también quedó registrado en las estadísticas de la ANAC: aunque los pasajeros siguen creciendo, la oferta de asientos y frecuencia de vuelos se expandió aún más rápido.

Esto provocó una caída general en el factor de ocupación de las líneas aéreas, es decir una menor proporción de asientos vendidos por cada vuelo.

De acuerdo con las tablas que forman parte del informe de ANAC, hubo sólo dos compañías que no registraron caídas en el factor de ocupación internacional en octubre de este año respecto del mismo mes de 2024.

Una de ellas fue Aerolíneas Argentinas (82% de ocupación), empresa que mantuvo sin variación su factor de ocupación. La otra fue la alemana Lufthansa (89%) con un crecimiento de 3 puntos porcentuales interanual.

El resto sufrió caídas que oscilaron entre un máximo de 11 puntos porcentuales (Avianca) y un mínimo de 1 punto porcentual (American Airlines y Air Europa), como se advierte en el siguiente cuadro de la derecha.

El cuadro de la izquierda, que corresponde al cabotaje, también registra variaciones negativas para las compañías, con excepción otra vez de Aerolíneas Argentinas que subió 1 punto porcentual.

ANAC FACTOR DE OCUPACION OCTUBRE 2025

Los expertos del sector advierten que tal vez sea momento en que las aerolíneas deben calibrar mucho más sus operaciones -como lo hace Copa- para evitar operar con aviones a media carga, lo que no resulta rentable.

El exceso de oferta puede derivar en rutas que se anuncian y nunca despegan. O en presión a la baja sobre el precio de los pasajes, lo que si bien puede ser beneficioso para los pasajeros reduce los márgenes de rentabilidad de las empresas, que no se quedarán de brazos cruzados.

Así, los escenarios que se plantean para las compañías más expuestas a la competencia van desde replantear su presencia, disminuir frecuencias o directamente cerrar rutas poco rentables.

Esa sobreoferta ya empezó a generar efectos en las estrategias de las compañías aéreas.

El caso más significativo hasta el momento es el de Copa Airlines. La aerolínea panameña, que durante 2025 incrementó sus operaciones en el país sumando destinos en el interior como Salta y Tucumán, decidió moderar su ritmo de expansión en el país.

Su CEO, Pedro Heilbrón, admitió tras presentar el informe de resultados del tercer trimestre que el exceso de capacidad acumulado en el mercado internacional argentino comenzó a afectar los rendimientos que habían proyectado, aunque aclaró que “se mantienen fuertes”. Frente a esto, la compañía optó por una estrategia de gradualismo en sus planes de crecimiento en el país.

Al mismo tiempo, la brasileña GOL Linhas Aéreas también decidió avanzar con más prudencia en su operación hacia y desde el mercado argentino tras meses de intensa expansión. En octubre de 2025 anunció la consolidación de Argentina como uno de sus “hubs" regionales con una oferta récord para verano 2025-2026, con más de 5.200 vuelos y 980.000 asientos disponibles en rutas internacionales.

El escenario de fuerte crecimiento en el mercado aerocomercial tiene entusiasmadas a muchas compañías que vinieron anunciando planes de expansión. El próximo informe de ANAC, con datos de noviembre, permitirá conocer la respuesta del mercado a la mayor oferta que sumaron las aerolíneas American Airlines y United.

Y ya en diciembre se agregará a la oferta de asientos internacionales un hito histórico: desde el jueves 4 de diciembre la compañía China Eastern comenzará a volar dos veces por semana entre Shanghai y Buenos Aires. Este será el vuelo más largo del mundo, con una parada técnica en Auckland, Nueva Zelanda.