Logró un imperio con cupones de descuento y acumuló una fortuna de u$s5.000 millones: quién es Eric Lefkofsky

Detrás del éxito apareció un empresario que transformó una idea muy básica en un negocio internacional y luego apostó por otro sector.

Durante los últimos años, varios empresarios estadounidenses consiguieron construir compañías valuadas en miles de millones de dólares gracias al crecimiento de internet . Entre ellos sobresale Eric Lefkofsky , un ejecutivo que pasó de crear plataformas digitales a liderar una empresa dedicada a la inteligencia artificial aplicada a la salud.

Su carrera se basó en inversiones, compañías tecnológicas y una serie de emprendimientos que marcaron el desarrollo del ecosistema de innovación en Chicago. Aunque Groupon fue el proyecto que lo hizo conocido en todo el mundo , una nueva apuesta terminó amplió su patrimonio.

Eric Paul Lefkofsky nació el 2 de septiembre de 1969 en el estado de Michigan y pasó su infancia en la ciudad de Southfield. Después de completar la escuela secundaria, ingresó a la Universidad de Michigan, donde obtuvo una licenciatura con honores en 1991. Dos años después recibió el título de abogado, aunque eligió otro camino profesional .

Junto a su amigo Brad Keywell inició sus primeros negocios con la compra de una pequeña empresa de indumentaria financiada con préstamos familiares. Aquella experiencia no tuvo el resultado esperado, aunque dio origen a una sociedad que impulsó distintas compañías tecnológicas.

En 1999 ambos fundaron Starbelly , dedicada a productos promocionales por internet. Luego llegaron InnerWorkings , Echo Global Logistics y MediaBank , firmas que crecieron rápidamente y posicionaron a Lefkofsky como uno de los emprendedores más activos de Chicago.

El gran salto se dio en 2007, cuando invirtió u$s1millón en The Point, una plataforma creada por Andrew Mason. El proyecto cambió de rumbo al año siguiente y pasó a llamarse Groupon, una página basada en ofertas y cupones de descuento para comercios locales. El modelo de negocios se expandió rápidamente y operó en muchos países, convirtiéndose en una de las compañías de internet con mayor crecimiento de ese período.

En 2010, Google ofreció u$s6.000 millones para comprar la empresa, pero la propuesta fue rechazada. Finalmente, Groupon salió a la Bolsa en 2011. Antes de esa operación, Lefkofsky y su familia obtuvieron u$s398 millones mediante la venta de acciones. Dentro de la empresa ocupó distintos cargos: presidente ejecutivo, director ejecutivo entre 2013 y 2015, luego volvió a la presidencia hasta 2020 y permaneció como integrante del directorio hasta 2023.

Apostó por un negocio y se volvió furor. Gentileza - Lefkofsky.com

La apuesta por la IA que multiplicó su patrimonio

Después de consolidar Groupon, Lefkofsky orientó su carrera hacia la tecnología médica y en 2015 creó Tempus, una compañía que nació tras la experiencia que vivió junto a su esposa durante un tratamiento contra el cáncer de mama. El objetivo fue desarrollar una plataforma capaz de reunir información clínica, estudios genómicos y datos médicos para colaborar con los profesionales de la salud en la elección de tratamientos personalizados.

Con el paso del tiempo, Tempus amplió su actividad hacia otras especialidades médicas y empezó a trabajar junto a hospitales, laboratorios farmacéuticos y empresas biotecnológicas. La compañía, rebautizada como Tempus AI, debutó en el Nasdaq durante junio de 2024. Lefkofsky continuó como director ejecutivo y mantuvo el control de la empresa.

Según documentación presentada en 2026, posee más de 42 millones de acciones, equivalentes al 24% del capital ordinario. Gracias a la estructura accionaria de doble clase, conserva aproximadamente el 58% del poder de voto. Su contrato establece un salario anual de u$s800.000 y un bono por desempeño del mismo monto.

De todas formas, la mayor parte de su remuneración proviene de acciones. Durante 2025, Tempus informó una compensación total de u$s41,5 millones, de los cuales casi u$s40 millones correspondieron a adjudicaciones accionarias sujetas al rendimiento de la compañía. Además de Tempus AI, también participó en la creación de Pathos AI, empresa enfocada en aplicar inteligencia artificial al desarrollo de nuevos medicamentos.

Sus negocios potenciaron su fortuna. Magnific

Fortuna de millones: el patrimonio de Eric Lefkofsky

La riqueza de Eric Lefkofsky está estimada en u$s5.000 millones, la mayor parte de esa cifra se da gracias a sus participaciones en compañías tecnológicas y, especialmente, de su posición accionaria en Tempus AI. Su patrimonio también incluye inversiones inmobiliarias de alto valor, como su residencia frente al lago en Glencoe, cerca de Chicago, por u$s19,5 millones. La propiedad cuenta con 1.486 metros cuadrados cubiertos y se levanta sobre un terreno de 1,6 hectáreas.

Tres años después compró un penthouse en el hotel Four Seasons de Miami por u$s31 millones. En 2020 incorporó otra propiedad a su cartera al pagar u$s33 millones por una mansión en Montecito, California, que pertenecía a Ellen DeGeneres y Portia de Rossi.

Además de los negocios, Lefkofsky se dedica a la filantropía. Junto con su esposa Elizabeth Kramer creó la Fundación Familiar Lefkofsky en 2006, pensada para respaldar proyectos de educación, investigación médica, derechos humanos, cultura y desarrollo comunitario.

En 2013, ambos firmaron el Giving Pledge, el compromiso promovido por grandes multimillonarios para donar la mayor parte de su patrimonio a iniciativas benéficas. También participó en instituciones culturales, hospitales y universidades, donde compartió su experiencia como emprendedor y autor del libro "Accelerated Disruption", publicado en 2007.