Basada en una obra de Stephen King: la esperada y terrorífica película que estrenó Prime Video







Si te gusta el género no te podés perder esta adaptación en Prime Video de una de las novelas más aclamadas del escritor.

La película basada en la terrorífica novela de Stephen King, en Prime Video.

El terror despierta un gran interés en el público cinéfilo y está ganando cada vez más lugar en las plataformas. Como suele suceder, el catálogo de Prime Video tiende a seleccionar las producciones mejor puntuadas por la crítica y agregó a su contenido una película basada en una novela de Stephen King que el público estaba esperando.

Se trata de "El Mono" que, con una duración de 107 minutos, trae una historia que promete estremecer hasta al más valiente y es ideal tanto para los fans del autor como para quienes no conocen su obra. Fue un éxito en taquilla y muy bien valorada por la crítica.

El mono Ya llegó a Prime Video una de las películas más terroríficas de 2025.

De qué trata El Mono, la película de terror que incorporó Prime Video Los protagonistas de esta historia son los gemelos Hal y Bill, y el drama empieza cuando suben al ático de su padre y descubren un extraño mono de juguete que no presenta ninguna particularidad a simple vista pero les llama poderosamente la atención.

Poco a poco comienzan a ocurrir muertes espeluznantes y descubren que todas se relacionan con este objeto maldito. Intentan deshacerse de él de todos maneras pero siempre vuelve, obligándolos a entender cómo enfrentarlo y destruirlo antes de que mate a todos.

Prime Video: tráiler de El Mono Embed - EL MONO Tráiler Oficial Español Latino (2025) The Monkey Prime Video: elenco de El Mono Theo James (Hal)

Tatiana Maslani (Louis)

Oz Perkins (Chip)

Rohan Campbell (Ricky)

Elijah Wood (Ted Hammerman)

Sarah Levy (Ida)