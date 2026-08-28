Los Balcanes reactivó el ferrocarril en Cruz Alta para potenciar las exportaciones de azúcar

La Compañía Azucarera Los Balcanes puso nuevamente en funcionamiento una infraestructura estratégica que permitirá conectar su producción con Campana y Rosario. La obra fue desarrollada junto a Ledesma.

El proyecto contó con ingeniería de IETSA e incluyó la construcción de un kilómetro de vía nueva, preparada para recibir formaciones de diez vagones de trocha ancha.

Después de permanecer inactivo durante más de 45 años, el desvío ferroviario del Ingenio Cruz Alta volvió a ponerse en funcionamiento . La Compañía Azucarera Los Balcanes concretó la reactivación de una infraestructura que permitirá cargar azúcar desde el establecimiento y trasladarla por tren hacia los puertos de Campana y Rosario para su posterior exportación.

La puesta en marcha fue presentada como un paso estratégico para mejorar la logística de una de las principales actividades productivas de Tucumán. El proyecto fue desarrollado junto a Ledesma y permitirá reducir la incidencia del transporte sobre los costos, uno de los factores que condicionan la competitividad de la producción del Norte por la distancia existente con los principales puertos del país.

El acto contó con la presencia del vicegobernador de Tucumán a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo ; la directora ejecutiva de Compañía Azucarera Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro ; el gerente general de la compañía, Diego Núñez; el gerente del Ingenio Cruz Alta, Roberto Albornoz; el secretario de Producción de la Provincia, Eduardo Castro; Fernando del Pino , representante de Ledesma ; Florencia Adriani , Vicepresidente de la Unión Industrial de Tucumán; y Luis González, representante del sindicato de trabajadores del Ingenio La Florida, entre otras autoridades y representantes del sector.

Durante su intervención, Rocchia Ferro destacó el significado de recuperar una conexión ferroviaria después de más de cuatro décadas y puso el foco en la posibilidad de volver a utilizar el tren como una herramienta para llevar la producción tucumana hacia los mercados internacionales. “Soy una apasionada de la actividad azucarera y de su historia. Para mí representa identidad construida sobre rieles, representa trabajo y también la posibilidad de hacer alianzas con empresas como Ledesma. Esto es clave para el sector y para su profesionalización”, expresó.

La directora ejecutiva de Los Balcanes, empresa presidida por Jorge Rocchia Ferro y Catalina Lonac, sostuvo que la recuperación ferroviaria adquiere especial importancia frente al desafío permanente que representa para la industria tucumana competir desde una provincia ubicada a más de mil kilómetros de los principales puertos. “Necesitamos ser competitivos, sobre todo a la hora de exportar. Haber concretado este ramal nos brinda una ventaja importante en materia de fletes, teniendo en cuenta la distancia que tenemos respecto de los puertos. Poder cargar directamente acá, desde la producción al vagón, representa un ahorro de recursos y nos permite ganar competitividad”, explicó.

Rocchia Ferro también agradeció la presencia de Acevedo en una jornada que definió como histórica para quienes forman parte de la actividad y cerró su discurso con una frase destinada a remarcar el peso económico, social e identitario de la producción sucroalcoholera en la provincia: “Tucumán es, fue y será azúcar”.

El proyecto contó con ingeniería de IETSA e incluyó la construcción de un kilómetro de vía nueva, preparada para recibir formaciones de diez vagones de trocha ancha. También se ejecutaron más de 1.000 metros cúbicos de terraplenes, una plataforma logística superior a los 4.500 metros cuadrados, pavimentos de hormigón en la zona de carga, dos aparatos de vía y un nuevo sistema de seguridad. La infraestructura fue diseñada para movilizar miles de toneladas anuales de azúcar crudo, tanto a granel como en big bags, estableciendo una conexión directa entre la producción del ingenio y los puertos.

Segunda etapa de un proyecto transformador

La obra, sin embargo, todavía tendrá una segunda etapa. Según informaron desde Compañía Azucarera Los Balcanes, el proyecto contempla la instalación de una cinta transportadora y una balanza de validación que permitirán completar el circuito logístico dentro del propio ingenio. De esta manera, el azúcar podrá ser transportada hasta el sector ferroviario, pesada y cargada directamente en los vagones que luego partirán hacia los puertos.

Esta etapa permitirá avanzar hacia un esquema de carga directa, reduciendo movimientos intermedios y haciendo más eficiente el proceso de despacho de la producción. Desde Los Balcanes estimaron que los trabajos estarán finalizados dentro de aproximadamente dos meses, momento en el que la obra quedará operativa al 100%.

Acevedo calificó la puesta en funcionamiento como “un día histórico para Tucumán” y destacó especialmente la decisión empresaria de destinar recursos a infraestructura que permita mejorar la salida de la producción provincial. “Los Balcanes y Ledesma ponen un ramal en funcionamiento que va a conectar la producción de Tucumán con los puertos y, desde allí, con el mundo. Siento una enorme satisfacción y agradecimiento porque hay cuestiones, como la conectividad, en las que el Estado debe estar presente. No basta con producir, también hay que vender esa producción y llegar a los mercados internacionales, porque eso significa divisas, ingresos para nuestra provincia y nuestra región, y se traduce en bienestar para la comunidad”, afirmó.

El vicegobernador consideró además que este tipo de inversiones refleja la necesidad de profundizar la articulación entre el Estado y la actividad privada. “Estas empresas decidieron apostar a la infraestructura e invertir, y eso es fundamental. Tenemos que trabajar coordinadamente porque queremos el mismo objetivo: que Tucumán crezca, que el Norte se desarrolle y que nuestra gente tenga trabajo y pueda desarrollarse con dignidad”, señaló.

Acevedo puso el foco también en el significado de recuperar una infraestructura ferroviaria que permaneció inutilizada durante décadas. “Es un día histórico, no porque recuperamos algo del pasado, sino porque miramos al futuro. Esto significa crecimiento, esperanza y desarrollo para Tucumán y la región”, sostuvo.

En ese marco, reivindicó el papel de la actividad privada en la generación de riqueza y definió cuál considera que debe ser la función del sector público. “El Estado no genera por sí mismo riqueza; quienes la generan son la actividad productiva y las empresas privadas. Nosotros, como Estado, tenemos que generar las condiciones para que esas empresas funcionen, trabajen y se desarrollen”, manifestó.

“En momentos difíciles tenemos que trabajar de manera coordinada y apoyarnos unos a otros. Cuenten con el gobernador Osvaldo Jaldo y con la Legislatura de Tucumán para brindar las herramientas que hagan falta para el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia”, agregó.

Por su parte, el secretario de Producción, Eduardo Castro, felicitó a Los Balcanes por la inversión y destacó el impacto que tendrá la utilización del ferrocarril sobre la principal economía regional tucumana. “Para Tucumán significa un avance para la producción, sobre todo para nuestra principal economía regional, que es el azúcar. Esto nos va a permitir sacar producción hacia los puertos y, desde allí, a distintos lugares del mundo”, expresó.