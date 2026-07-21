Un invento para mejorar tu seguridad: el nuevo candado que te permite proteger toda tu bicicleta de una sola vez

Este nuevo invento permitirá asegurar la bici ante posibles robos sin miedo a que los ladrones puedan destruirlo con facilidad.

Con este invento, no habrá que utilizar más de un sistema de seguridad para proteger la bici.

Cada vez que una bicicleta queda estacionada en la calle, el riesgo de un robo está presente. En un contexto donde la inseguridad preocupa a millones , un nuevo invento busca ofrecer una protección más completa con un candado capaz de asegurar varias partes del vehículo de una sola vez.

En vez de requerir varios métodos diferentes, Cordalock propone que un solo dispositivo sea el encargado de asegurar tanto el cuadro como las ruedas. Así, quien intente robarla, tendrá que batallar contra uno de los equipos más resistentes de todo el mercado.

El Cordalock fue desarrollado por la empresa española Corda y funciona a partir de un cable formado por un núcleo de acero inoxidable trenzado y una serie de anillos de acero endurecido que rodean toda la estructura.

Este aparato permitirá asegurar el cuadro y también las ruedas, sin la necesidad de otros complementos.

El sistema permite formar dos lazos que pueden colocarse alrededor de distintas partes antes de cerrarse. De esta manera, el usuario puede sujetar el cuadro y las ruedas con un mismo mecanismo , mientras que una versión con un cable adicional también permite asegurar el asiento.

La estructura cuenta con un mecanismo central con llave que permite ajustar la tensión del cable una vez colocado. Esto hace que los lazos queden más firmes alrededor de los componentes y reduce el espacio libre entre el candado y las partes sujetadas.

La idea del invento es concentrar en un solo dispositivo una tarea que suele requerir más de un elemento. El diseño busca adaptarse a distintos tipos de bicicletas, incluidas algunas eléctricas, mediante un sistema flexible que puede colocarse en diferentes posiciones.

Las distintas pruebas realizadas demostraron que este sistema de seguridad tiene una resistencia fuera de lo común. Corda

Las características claves de este invento

El Cordalock tiene un peso aproximado de 2,1 kilos en su versión principal, mientras que la variante con cable adicional para el asiento suma solo unos 760 gramos más. Además, cuenta con diferentes longitudes de cable para adaptarse a distintos tamaños y necesidades.

Uno de los puntos principales del diseño está en los materiales utilizados. El núcleo de acero inoxidable trenzado y los anillos de acero endurecido forman una estructura pensada para aumentar la resistencia frente a intentos de corte.

Durante las pruebas realizadas sobre el sistema, los anillos soportaron fuerzas muy altas antes de fallar. También fue sometido a intentos de corte con herramientas eléctricas, incluyendo una amoladora que llegó a detenerse durante el ensayo.

Otra prueba utilizó una amoladora angular de mayor potencia, que logró cortar la estructura después de 24 minutos. Estos ensayos demostraron que quien intente robarla tendrá que batallar y realizar maniobras muy complicadas, por lo que no valdrá siquiera la pena intentarlo sin ser descubierto.