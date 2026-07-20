Subastan por cuarta vez un terreno en Almagro y crece el reclamo para convertirlo en una reserva urbana

La Agencia de Bienes del Estado subastará el lote el 20 de agosto. Lo hará con una rebaja de casi el 20% respecto del primer llamado.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) volverá a subastar un terreno ubicado en el barrio porteño de Almagro que ya fracasó en tres intentos anteriores de venta. En esta oportunidad, el lote saldrá con un precio base de u$s 381.690, un valor que representa una rebaja de casi el 20% respecto del primer llamado, mientras vecinos de la zona insisten con un proyecto para que el predio sea preservado como una microreserva urbana.

La subasta se realizará el jueves 20 de agosto de 2026 a las 14 y corresponde al inmueble ubicado en Francisco Acuña de Figueroa 981, en la Ciudad de Buenos Aires.

El lote tiene una superficie catastral aproximada de 230,31 metros cuadrados y se encuentra entre medianeras. Según la descripción oficial de la AABE, se trata de un terreno baldío de forma rectangular, cubierto por abundante vegetación y malezas, sin edificaciones y en un estado general de abandono.

La historia reciente del inmueble muestra la dificultad para encontrar compradores. El primer llamado a subasta se realizó en septiembre de 2025, aunque el proceso fue dejado sin efecto. Posteriormente volvió a licitarse en noviembre con una base de u$s 472.982, pero tampoco recibió ofertas. Más tarde se realizó un tercer intento con un precio reducido a u$s 425.683, pero la subasta volvió a quedar desierta.

Ahora, en su cuarto intento, el Estado vuelve a ofrecer el terreno con un precio base de u$s 381.690, alrededor de un 20% por debajo del valor fijado en el primer llamado.

Un lote abandonado desde hace décadas

El terreno se encuentra sin uso desde hace décadas. En el lugar existió antiguamente una vivienda, aunque actualmente no quedan construcciones. Desde entonces, la naturaleza avanzó sobre el predio. Helechos, árboles, enredaderas y distintas especies vegetales crecieron de manera espontánea hasta conformar un pequeño ecosistema urbano que puede observarse desde la vía pública.

Ubicado en el barrio de Almagro, dentro de la Comuna 5, el inmueble se encuentra en una zona de uso residencial y comercial, con buena conectividad gracias a su cercanía con las avenidas Córdoba y Corrientes. También está próximo a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y al Sanatorio Güemes.

El proyecto vecinal para transformarlo en una microreserva urbana

Mientras el Gobierno nacional busca concretar la venta del terreno, un grupo de vecinos impulsa una iniciativa para impedir su desarrollo inmobiliario y convertirlo en un espacio verde público.

La propuesta es promovida por el Colectivo Relieve, que presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para que el Gobierno de la Ciudad gestione el traspaso del inmueble y lo destine a la creación de una microreserva urbana, preservando la vegetación que se desarrolló de manera natural durante décadas.

Según los impulsores de la iniciativa, el predio concentra cerca de 300 especies de desarrollo natural y podría incorporar un recorrido interno para que los vecinos puedan visitarlo sin alterar el ecosistema.

El reclamo también pone el foco en la falta de espacios verdes en la Comuna 5, integrada por Almagro y Boedo, una de las zonas con menor cantidad de superficie verde por habitante de la Ciudad de Buenos Aires.