Los desafíos en la transición hacia la electromovilidad en la Argentina

El segundo panel fue moderado por el periodista Sebastián Penelli y contó con la participación de María Fernanda Martínez, Economista especializada en energía, CEARE (UBA); y Matías Gutman, magister en Economía y coordinador de Política productiva del think tank Fundar.

Los especialistas se refirieron a la electromovilidad, su presente en el mundo y en Argentina, y los desafíos que supone la transición. Algo que, aseguraron, ya no se discute . “La pregunta es cómo se va a hacer la transición hacia la electromovilidad y qué tan rápido será” , señaló al respecto Gutman, quien detalló: “Viendo las ventas de autos eléctricos a nivel mundial, contemplando los eléctricos puros o los híbridos enchufables, en 2012 se vendían algo así como 130.000 autos eléctricos. Para 2022, subió a 10 millones de unidades. Un crecimiento exponencial. En cuanto a los protagonistas de ese crecimiento en ventas, se ve que el 60% se vende en China, el 25% en la Unión Europea y alrededor de un 9% en Estados Unidos. Alrededor del 15% de todos los autos que se venden en el mundo son eléctricos. En China, casi uno de cada cuatro autos que se venden son eléctricos; en la Unión Europea, uno de cada cinco”.

“ La transición es compleja. Un 30 y el 40% del petróleo es utilizado en los medios de transporte . Las emisiones que generan, es un tema que está en agenda. Pero es complejo, porque la carbonización no tiene de una sola forma de salvarse. Porque depende del medio de transporte que se analice”, sostuvo por su parte Martínez.

En esa línea detalló: “Para eso, las tecnologías disponibles requieren de ajustar agendas, políticas regulatorias, repostaje continuo y seguro. Y es un tema que no está zanjado a nivel global. De manera genérica, podría pensarse que no todos los puntos de partida son iguales entre los distintos países. La agenda europea plantea una salida verde sobre eléctricos, hidrógeno verde. Estados Unidos, empieza a pensar en la captura de carbono. Las condiciones de partida de cada país y las características propias, influye en la manera de avanzar en la transición. La transición hay que verla como un proceso de desarrollo de competitividades. No se puede perder el foco que países como los nuestros, necesitan que la transición sea competitiva. Sobre todo, en el sector transporte”.

En ese marco, al referirse a la electromovilidad en Argentina, Gutman graficó: “En la región, si miramos los cuatro principales mercados (Argentina, México, Brasil y Chile), en 2022 se vendieron aproximadamente 29.000 autos eléctricos. De ese total, sólo 365 se vendieron en Argentina. En la región hubo un crecimiento exponencial, pero estamos lejos de la media mundial. En Argentina, el peso de los autos eléctricos no llega a ser el 0,1% del total de los autos que se venden. Es incipiente la electromovilidad en Argentina. Y creo que es razonable. La tecnología cambia según la adopción de cada país”.

“Argentina tiene cuestiones muy particulares. La matriz energética depende de fósiles, pero un gran porcentaje es de gas. El gas es un combustible que, por su característica, genera menos emisión. La transición es una discusión de cómo insertarte en mercados, de obtener financiamiento. A determinadas cadenas productivas le piden su huella de carbono”, analizó Martínez

Además explicó: “En Argentina, la gran parte del transporte es por carretera. El foco de discusión y debate, como proveedor mundial, implica que tengamos en cuenta estas cuestiones. La transición llegó para quedarse, pero la transición no es homogénea: es distinta para los vehículos ligeros, y otra para los pesados. Toda transición necesita ser estudiada de forma segmentada. Europa en esto tiene claridad: hay una directiva que plantea un conjunto de elementos centrales. Que la transición se de en cada segmento de forma diferenciada. Que sea la tecnología más competitiva la que se imponga. Pero garantiza un conjunto de elementos que son básicos: las garantías técnicas de interoperabilidad, la escalabilidad, el repostaje seguro cada determinada cantidad de kilómetros. Estas cuestiones son básicas”.

“El repostaje es un desafío. La estrategia de la transición tiene que ser según las particularidades de cada país. No es lo mismo para un país chico que en otro más grande como Argentina. Hay un punto fundamental que fue entender el paso del auto a combustión al auto eléctrico. Los vehículos eléctricos tienen 2.000 piezas menos que un auto eléctrico. Muchos proveedores autopartistas no producen componentes necesarios para las nuevas tecnologías”, dijo Gutman, quien remarcó que “la batería representa entre el 25% y el 50% del costo del auto eléctrico, es algo relevante, y que da oportunidades de mercado muy fuertes”.