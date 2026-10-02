Los Juegos Olímpicos 2028 generarán un impacto de u$s19.200 millones para Los Ángeles

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos dejarán más de u$s13.000 millones de gasto directo y sostendrán más de 88.000 empleos hasta 2028 en el condado de Los Ángeles. El impacto estará impulsado por la inversión en infraestructura, la organización del evento, el turismo y el gasto de visitantes.

Los Juegos Olímpicos de 2028 dejarán un impacto de casi u$s19.200 millones en Los Ángeles

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 ya tienen una cifra que permite dimensionar el negocio que representarán para la ciudad y su entorno inmediato: u$s19.200 millones de impacto económico en el condado de Los Ángeles entre 2024 y 2028.

El cálculo surge del último Economic Impact Analysis and Goals Framework elaborado por el gobierno del condado y contempla más de u$s13.000 millones de gasto directo relacionado con los Juegos. A partir de ese desembolso, el impacto total sobre la economía local alcanzaría los u$s19.200 millones y permitiría sostener más de 88.000 puestos de trabajo durante el período de preparación y celebración.

La cifra convierte a LA28 en uno de los grandes proyectos económicos de Los Ángeles para los próximos años. El impacto no estará concentrado únicamente en las semanas de competencia: una parte importante ya se encuentra vinculada con obras públicas, infraestructura, transporte, movilidad, contratación de empresas y preparación de las instalaciones que recibirán a los atletas y espectadores.

Uno de los principales componentes será la inversión pública. El condado estima aproximadamente u$s5.500 millones en mejoras de infraestructura relacionadas con los Juegos. El objetivo es aprovechar el evento para acelerar proyectos que incluyen transporte, movilidad y accesibilidad, con una parte de esas inversiones destinada a generar beneficios que permanezcan una vez finalizados los Juegos.

A eso se suma el presupuesto de organización. Según el informe, de este año, el comité organizador LA28 tenía previsto gastar u$S7.100 millones para organizar y operar los Juegos . Ese dinero se transformará en contratos para empresas de múltiples sectores, desde servicios profesionales y tecnología hasta logística, seguridad, transporte, gastronomía y producción de eventos.

El segundo gran componente será el turismo. Los Ángeles espera recibir aproximadamente 2 millones de visitantes durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El condado calcula que esa llegada podría generar alrededor de u$s1.000 millones adicionales de gasto turístico por encima de un verano normal.

El impacto se distribuirá especialmente entre hoteles, restaurantes, comercios, transporte y entretenimiento. Sin embargo, el propio análisis advierte que no todas las zonas del condado capturarán el mismo beneficio. Áreas turísticas consolidadas como West Hollywood y Beverly Hills tienen mayores posibilidades de captar el gasto de los visitantes, mientras que algunas comunidades que albergarán competencias podrían funcionar principalmente como lugares de tránsito si no logran desarrollar actividades comerciales alrededor de los eventos.

El desafío económico para Los Ángeles será, por lo tanto, conseguir que los u$s19.200 millones de impacto no queden concentrados exclusivamente en los estadios y zonas turísticas tradicionales, sino que se distribuyan entre empresas, trabajadores y comunidades de todo el condado.

Una oportunidad para las empresas locales

La organización también estableció objetivos específicos para intentar retener una parte importante del dinero dentro de la economía local. El condado fijó como meta que 75% del gasto directo relacionado con los Juegos se dirija a empresas de Los Ángeles, mientras que 25% quede destinado a pequeñas empresas. Además, se busca que los trabajadores locales representen el 40% de las contrataciones vinculadas con las inversiones del condado.

La cita olímpica dinamizará la actividad económica en el condado de Los Ángeles con la creación de más de 88.000 empleos entre 2024 y 2028. X

El impacto laboral será particularmente amplio. Los más de 88.000 empleos respaldados por los Juegos abarcarán actividades vinculadas con la construcción, transporte, hotelería, seguridad, administración, logística y servicios.

De esta manera, el negocio olímpico comienza mucho antes de que se encienda la llama olímpica. La preparación del evento está movilizando contratos, obras, inversiones y gasto privado que se incorporan progresivamente a la economía de Los Ángeles.

El efecto regional puede superar los u$s40.000 millones

Los u$s19.200 millones corresponden exclusivamente al condado de Los Ángeles y no deben confundirse con otra estimación que contempla un territorio mayor.

Un estudio de la Los Angeles County Economic Development Corporation (LAEDC) proyectó que, considerando los cinco condados del área metropolitana de Greater Los Angeles, los Juegos podrían generar entre u$s20.500 millones y u$s40.600 millones de actividad económica, además de entre 126.000 y 224.000 empleos.

Ese cálculo más amplio incorpora efectos económicos regionales que exceden los límites del condado y sirve para dimensionar la magnitud que podría alcanzar LA28 en todo el sur de California.

Con infraestructura, turismo, contratos y consumo como principales motores, los Juegos Olímpicos se transformaron así en un proyecto económico de cinco años para una ciudad que busca que el dinero generado durante LA28 también deje una huella empresarial y de infraestructura después de 2028.