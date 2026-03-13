Cuál es el invento que revolucionará el mundo del gaming para millones de fanáticos

El eterno debate de los fanáticos de los videojuegos podría llegar a su fin con este nuevo dispositivo, el cual promete revolucionar la manera de jugar.

El mundo del gaming tiene un debate histórico: elegir la comodidad de una consola para jugar en el sillón o preferir la potencia inigualable de una computadora . Hoy, millones de usuarios mantienen viva esta rivalidad, aunque ambos bandos suelen ofrecer argumentos más que razonables.

Pero ¿qué pasaría si ya no fuera necesario elegir de qué lado estar? Una de las principales marcas de tecnología tomó nota de esta división y decidió buscar una solución definitiva para contentar a ambos bandos. La respuesta llega con un formato innovador diseñado para ofrecer lo mejor de estos dos mundos en un solo equipo, con una propuesta que promete terminar con la eterna discusión y cambiar para siempre la manera de jugar.

Durante el último evento Mobile World Congress, la marca Lenovo presentó un concepto llamado Legion Go Fold . Se trata de una tableta con el sistema Windows que incorpora una pantalla flexible capaz de doblarse por la mitad . Cerrada, funciona como una consola portátil de casi ocho pulgadas para jugar cómodamente, pero al abrirse se transforma en un panel de casi doce pulgadas.

Su principal atractivo es la capacidad de transformarse en una computadora portátil tradicional en cuestión de segundos. El equipo cuenta con una funda que hace de soporte para mantener la pantalla de pie y un teclado inalámbrico que se ajusta magnéticamente en la base . Esto permite llevarlo en una mochila, usarlo para trabajar o fuera o dentro de casa y luego volver a armarlo para jugar.

Esta pantalla plegable también permite un uso vertical, dividiendo la imagen en dos partes iguales. Es una función ideal para revivir juegos antiguos diseñados para dos pantallas o títulos clásicos cuyos mapas avanzan hacia arriba. Además, resulta muy útil para quienes transmiten sus partidas en vivo, ya que pueden ver el juego en la mitad superior y leer el chat en la inferior al mismo tiempo.

Legion go Fold Lenovo El nuevo producto generó una gran expectativa. Lenovo

Las principales características

El diseño de los controles está pensado para adaptarse al instante a cada estilo de juego. Los mandos laterales se deslizan por unos rieles para separarlos de la pantalla y, al unirlos a una pieza central, se convierten en un joystick clásico para jugar a distancia. A pesar de tener tantas piezas, el equipo entero pesa menos de un kilo, y sus botones traseros se pueden ajustar para que disparen rapidísimo en juegos FPS o aceleren con mayor suavidad en los simuladores de autos.

El control derecho es una verdadera caja de sorpresas porque funciona casi como un centro de mando independiente. Trae una pequeña pantalla redonda que no solo da la hora o avisa cómo está el sistema, sino que sirve como panel táctil para mover la flechita en la pantalla grande.

Además, incluye una ruedita para subir el volumen y, como detalle final, se puede apoyar sobre la mesa en una base especial para usarlo parado, como si fuera el ratón de la computadora.

Embed - MWC 2026.- Así se juega con Legion Go Fold Concept

En cuanto a su funcionamiento interno, esta versión de prueba está equipada con un procesador Intel Core Ultra 7, acompañado de 32 GB de RAM y 1 TB de espacio de almacenamiento. Al ser un equipo tan compacto, no incluye una tarjeta de video dedicada, sino que utiliza gráficos integrados, por lo que está preparado para correr los juegos en calidad media o baja sin perder fluidez, y algunos títulos no tan nuevos con las configuraciones al máximo.

Como todavía es un prototipo sin fecha de lanzamiento oficial, los especialistas estiman que el costo del Legion Go Fold elevaría su precio final por encima de los mil dólares.