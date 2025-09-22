Luchó con esfuerzo para poder estudiar y consiguió una fortuna descomunal: la historia de Vinod Khosla

Este empresario luchó desde muy joven para poder triunfar en Estados Unidos y logró una fortuna de miles de millones de dólares.

Tras varios años de estudio, dónde prácticamente durmió poco e incluso se mudó de país, logró amasar miles de millones de dólares.

Construir una fortuna de millones desde cero exige visión, sacrificio y una tenacidad implacable. En el mundo de la tecnología, el talento y el trabajo arduo pueden convertir los orígenes más humildes en historias de éxito global, demostrando que las barreras iniciales no definen el destino de quienes persiguen sus sueños con mucho esmero.

Vinod Khosla , inmigrante indio, personifica esa lucha. Nacido en una familia de militares, llegó a Estados Unidos para estudiar, enfrentó adversidades desde muy joven, pero gracias a eso fundó empresas que transformaron la industria tecnológica, dejando un legado que inspira a generaciones de innovadores en todo el mundo.

De orígenes humildes, logró consolidarse en un mercado que le permite ganar millones de dólares.

Nacido en 1955 en Pune, India, en una familia militar, Vinod Khosla soñaba con tecnología, inspirado por Intel y Andrew Grove . Para entrar al Indian Institute of Technology de Delhi, estuvo un año entero levantándose a las cuatro de la mañana todos los días para estudiar , lo que fue fundamental para lograr un grado en ingeniería eléctrica en 1976.

Pese a los retos financieros como inmigrante que iba a enfrentar, llegó a Estados Unidos y obtuvo una maestría en ingeniería biomédica en Carnegie Mellon en 1978. Todo ese sacrificio lo llevó a Stanford, dónde al estudiar negocios también conectó con socios clave. En 1981 fundó Daisy Systems , un startup de diseño por computadora que, aunque quebró, le dio experiencia clave para poder afrontar un futuro brillante.

En 1982, cofundó Sun Microsystems con Andy Bechtolsheim y Scott McNealy. Como primer CEO, lideró una empresa que revolucionó servidores y estaciones de trabajo. Cuando salió en 1985, Sun valía millones y Oracle la adquirió en 2010 por 7.4 mil millones de dólares, generando ganancias sustanciales para Khosla.

En 1986, se unió a Kleiner Perkins, invirtiendo 275 mil dólares en Juniper Networks en 1995, lo que rindió miles de millones al competir con Cisco. En 2004, fundó Khosla Ventures, enfocada en energías limpias y software, con más de mil startups que consolidaron su fortuna multimillonaria.

Miles de millones: el patrimonio de Vinod Khosla

En septiembre de 2025, la revista Forbes estima el patrimonio de Vinod Khosla en 10.1 mil millones de dólares, ubicándolo entre los 200 más ricos del mundo. Su riqueza proviene de Khosla Ventures, que gestiona 15 mil millones en activos, con inversiones en DoorDash y Square, generando retornos masivos.

Khosla invierte su fortuna en innovación y filantropía. Posee una mansión en Atherton comprada por 17 millones, jets privados y dona cientos de millones a educación y clima, incluyendo 50 millones a la CK-12 Foundation. En 2025, Khosla Ventures invirtió 3 mil millones de dólares para IA y sostenibilidad.