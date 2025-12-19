Empresarios industriales acusaron menos problemas financieros en noviembre, pero siguen preocupados por la baja demanda + Seguir en









Una encuesta del INDEC mostró mejoras en las respuestas vinculadas al acceso al crédito, exportaciones, precios y empleo, pero bajas en aquellas sobre demanda y producción.

Los industriales mejoraron su confianza tras las elecciones legislativas.

La confianza de los empresarios de la industria manufacturera mejoró por segundo mes consecutivo en noviembre, impulsada por una reducción de la incertidumbre y de los problemas financieros. Sin embargo, en el sector sigue preocupando la baja demanda interna y los pronósticos para el corto plazo no son alentadores.

Este viernes el INDEC informó que el Índice de Confianza Empresarial (ICE) de los industriales fue de -22,3 en el anteúltimo mes del año. Que sea negativo indica que en la Encuesta de Tendencia de Negocios hubo más respuestas negativas que positivas, aunque vale aclarar que en los dos meses anteriores los datos habían sido peores.

image Este repunte se dio en el período posterior a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las cuales se impuso el oficialismo, despejando así varias dudas sobre la capacidad del Gobierno de sostener su plan económico. Un reflejo de esto fue que en noviembre solo el 7,5% de los industriales puso a la incertidumbre económica como el factor que más limita su producción, cuando la cifra había llegado a superar el 10% en septiembre.

En la misma sintonía, el 4,2% marcó a los problemas financieros como su principal traba, cuando el mes previo el porcentaje era del 5%. Esto se dio a la par de una mejora en las respuestas vinculadas a la accesibilidad del crédito.

Empeoraron expectativas de demanda y producción, pero mejoraron en exportaciones, precios y empleo Distinta fueron las respuestas sobre el nivel de pedidos que están teniendo las empresas, las cuales tuvieron escuetas variaciones. El 54,2% de los empresarios señalaron a la demanda insuficiente como su principal preocupación, el valor más alto desde que el INDEC comenzó este registro a principios de este año.

image Para peor, solo el 13,9% dijo que espera un aumento de la demanda interna entre diciembre de 2025 y febrero de 2025, lo cual representó un retroceso respecto de todos los meses anteriores. El 30,1% aguarda una reducción (récord de la serie), mientras que el 55,9% restante no estima cambio alguno. image El consumo planchado fue el germen también para que las compañías hayan empeorado sus previsiones de producción. Por el contrario, hubo mejoras en las expectativas de exportaciones y precios, a la vez que subió levemente el porcentaje de firmas que piensan aumentar su nómina de empleados (del 3,4% al 5%).

