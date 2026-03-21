La advertencia de Carlos Melconian sobre las reservas: "Se te va por la alcantarilla"

El economista cuestionó el impacto real de las compras de dólares del Banco Central y advirtió que, pese a la racha positiva, las reservas no se fortalecen.

Melconian cuestionó el impacto de las compras del BCRA y advirtió que los dólares no se acumulan como reservas, sino que se utilizan para afrontar pagos.

Carlos Melconian se expresó este sábado al poner en duda que la racha compradora del Banco Central implique una mejora en las reservas y sostuvo que, en la práctica, esos dólares “se compran para pagar” , por lo que el stock no se fortalece. “Hay menos reservas”, resumió.

El planteo apunta a uno de los principales datos que destaca el Gobierno: las 53 ruedas consecutivas de compras en el mercado cambiario , el mejor registro desde 2007. Para el ex titular del BCRA, ese indicador pierde relevancia si no se analiza el destino de las divisas.

“ La versión ‘comprar dólares y subir reservas baja el riesgo’ es inexacta ”, afirmó en declaraciones radiales, aunque aclaró que no cuestiona la intervención oficial: “ ¿Me opongo a que compre dólares? No, ni mamado ”.

Según Melconian, el punto central es que el Banco Central no retiene esas divisas, sino que las transfiere al Tesoro para cumplir compromisos, lo que neutraliza cualquier efecto positivo sobre las reservas.

A ese esquema se suma un factor monetario: la operatoria termina reduciendo la cantidad de pesos en circulación. “ Expandió al comprar; contrajo cuando el Tesoro le compró los dólares para pagar; y contrajo adicionalmente a eso por cuestiones de ‘no los puedo obligar a quedarse con los pesos’ ”, explicó.

En ese contexto, advirtió por un fenómeno que vuelve a ganar terreno: “Ha vuelto la dolarización de las personas”. Esa dinámica, sostuvo, presiona directamente sobre los dólares generados por el superávit comercial.

“Si la dolarización de portafolios no genera una crisis es porque estamos tirando a la alcantarilla los dólares del superávit comercial”, señaló. “O sea, se te va por la alcantarilla”, sintetizó.

Melconian también relativizó el efecto de la próxima cosecha gruesa, que incrementará el ingreso de divisas en el corto plazo. “No se pueden endulzar por comprar dólares”, advirtió.

Por último, si bien reconoció el superávit fiscal, marcó sus límites como ancla del programa económico: “El superávit fiscal es bienvenido, pero con el superávit no se come, no se cura y no se educa”. También descartó factores externos en la desaceleración inflacionaria: “Si algún drama hay en términos de la tasa de desinflación, no tiene que ver con Irán”.