Los 3 destinos de Argentina más elegidos por los turistas para los fines de semana largo

Estos rincones del país son capaces de entretener al turismo, ya que cuenta con un sinfín de actividades para sus visitantes.

El turismo en Argentina tiene muchas variantes para el público, ya sea para unas vacaciones extendidas o para aprovechar y realizar escapadas rápidas de pocos días, que surgen gracias a la combinación de feriados. En este marco, estando próximos a un fin de semana largo, aparecen estas opciones.

Cada una con su encanto particular, con gran popularidad y la oportunidad de ofrecer a sus visitantes una experiencia única e irrepetible, que no encontrarán en ningún otro rincón del país. Además, permiten conectar con otros destinos dentro del recorrido, lo que evita desaprovechar el tiempo, incluso en escapadas de pocos días.

El Parque Nacional Iguazú es uno de los destinos más visitados del país y está reconocido como Patrimonio de la Humanidad . Dentro del parque se encuentran las Cataratas del Iguazú , un sistema de más de 200 saltos de agua rodeados por selva subtropical, que se pueden recorrer a través de distintos circuitos diseñados para ofrecer perspectivas variadas.

Por más que no sean tantos días, estos sitios tienen mucho para ofrecer y aprovechar allí haya pocas jornadas para aprovechar.

El recorrido más emblemático es el que lleva a la Garganta del Diablo , el salto más importante del conjunto, con más de 80 metros de altura. Para llegar, los visitantes deben tomar el Tren Ecológico de la Selva hasta la estación final y luego caminar por una pasarela de aproximadamente dos kilómetros. Ese trayecto atraviesa un entorno natural marcado por la vegetación y la presencia constante del agua, hasta llegar a un balcón que permite observar la caída de cerca, con una nube de vapor permanente.

A partir de ahí, el parque permite completar la visita con otros recorridos que muestran las cataratas desde distintos ángulos . El Circuito Superior ofrece vistas panorámicas desde pasarelas elevadas, mientras que el Circuito Inferior acerca a los visitantes a la base de los saltos, con senderos más integrados a la selva. También se puede sumar la excursión Gran Aventura , que combina un tramo en vehículo por el interior del parque con una navegación en lancha por el río Iguazú, que se aproxima a las caídas de agua.

San Carlos de Bariloche, Río Negro

San Carlos de Bariloche se consolidó como uno de los puntos más elegidos del país por su combinación de paisajes y actividades durante todo el año. Ubicada a orillas del lago Nahuel Huapi, la ciudad reúne montaña, bosques y una infraestructura que permite organizar distintos planes según el tiempo disponible.

Uno de los recorridos más habituales es el Circuito Chico, que sigue la avenida Bustillo y bordea el lago, conectando varios puntos panorámicos. En ese trayecto aparecen paradas como el Punto Panorámico y el acceso al Cerro Campanario, desde donde se obtienen vistas amplias de la región. Es uno de los circuitos más elegidos porque concentra en pocas horas varias de las imágenes más representativas del destino.

Playa Bariloche Emprotur Bariloche es la alternativa más elegida por el turismo a la hora de visitar el sur del país. Emprotur

Otra opción frecuente son las excursiones lacustres por el Nahuel Huapi, que permiten llegar a lugares como Isla Victoria y el Bosque de Arrayanes. Estas salidas combinan navegación con recorridos a pie en entornos naturales y suelen formar parte de las escapadas de pocos días. A esto se suma una oferta gastronómica consolidada, con productos como el chocolate, la cerveza artesanal y platos regionales que forman parte de la experiencia.

La ciudad mantiene movimiento durante todo el año con propuestas que cambian según la estación. En invierno, el Cerro Catedral concentra la actividad de esquí y snowboard, mientras que en verano se imponen el trekking, las actividades en el lago y las salidas al aire libre en los alrededores.

Cacheuta, Mendoza

Cacheuta se ubica en la precordillera mendocina, dentro del departamento de Luján de Cuyo, junto al río Mendoza. Es un destino elegido para escapadas cortas por su propuesta centrada en las aguas termales y el entorno de montaña.

El complejo termal se organiza en piletas de piedra alimentadas por aguas naturales que varían entre los 28°C y los 42°C. Estas instalaciones están distribuidas en distintos niveles sobre la ladera y se complementan con espacios como grutas, saunas y sectores pensados para permanecer durante varias horas. También se desarrollan prácticas vinculadas al bienestar, como la fangoterapia, que forman parte de la experiencia del lugar.

Cacheuta Turismo Uspallata Mendoza y su rincón mágico, otra de las grandes alternativas con las que cuenta el turismo nacional. Turismo Uspallata

Además del uso de las termas, la zona permite sumar actividades al aire libre. El río Mendoza es uno de los puntos donde se realiza rafting, mientras que los alrededores ofrecen acceso a otras localidades como Potrerillos, Las Vegas o El Salto, que amplían las opciones dentro de la misma escapada. También existen espacios recreativos con piletas y sectores para pasar el día, utilizados especialmente en viajes familiares.