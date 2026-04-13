Más del 70% de los CEOs operan con niveles de estrés clínico + Seguir en









Existe una sensación generalizada de que las tareas operativas devoran el tiempo necesario para la alta dirección y la estrategia futura.

El estudio revela una dinámica inesperada: el CFO es percibido como la mayor amenaza interna para la permanencia del CEO.

El rol de CEO siempre fue sinónimo de presión, pero hoy esa carga fue cambiando a algo más peligroso. Un reciente estudio con datos de 500 grandes compañías y un modelo estadístico basado en la trayectoria de los integrantes del S&P 1200 durante el último lustro. Siete de cada diez directivos reportan un agotamiento que alcanza niveles clínicos, con un índice de estrés promedio de 66,7 sobre 100. Esta situación se agrava por el hecho de que el 57% de los líderes se siente absorbido por la gestión del corto plazo, una carga operativa que les resta el tiempo necesario para anticipar riesgos y capturar oportunidades estratégicas.

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El BCG CEO Insomnia Index destaca cómo la necesidad de apagar incendios diarios está desplazando la atención de los riesgos estructurales, amenazando la estabilidad de los propios líderes. El crecimiento y el control de gastos se consolidan como los principales motores del estrés directivo. Este escenario se ve agravado por un panorama sombrío: el 60% de los líderes prevé un entorno operativo complejo para el corto plazo.

empresa El crecimiento y el control de gastos se consolidan como los principales motores del estrés directivo. El CFO y el COO son percibidos como las principales amenazas dentro del propio equipo El estudio revela una dinámica inesperada: el CFO es percibido como la mayor amenaza interna para la permanencia del CEO. Un 26% de los líderes identifica al responsable financiero como el perfil con más riesgo para su continuidad, seguido de cerca por el COO con un 24%. Esta desconfianza responde al peso estratégico de ambos roles y a su cercanía directa con el directorio.

El peso estratégico del CFO en el flujo de capital y el desempeño corporativo le otorga una ventaja competitiva frente a la junta directiva. En paralelo, el informe de BCG alerta sobre una desconexión estratégica: los temas que más estresan a los CEOs hoy no son necesariamente los que están precipitando su rotación en la práctica.

En paralelo, se dio a conocer que, para los CEOs, la inteligencia artificial es más un motor de energía que de ansiedad. Con el 84% de los líderes entusiasmados por liderar esta transición, la IA no figura entre sus prioridades críticas de estrés. No obstante, BCG advierte que esta visión optimista podría chocar pronto con las crecientes expectativas de los inversores por ver beneficios concretos.

Sobre Boston Consulting Group (BCG) Boston Consulting Group (BCG) colabora estrechamente con los líderes globales para resolver sus retos más críticos y potenciar sus mayores oportunidades. Desde su origen en 1963 como pionera en estrategia de negocios, la firma impulsa transformaciones profundas que permiten a las organizaciones crecer, consolidar ventajas competitivas y generar un impacto real en sus resultados financieros.

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