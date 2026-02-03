Disney confirmó a su nuevo CEO: Josh D'Amaro reemplazará a Bob Iger + Seguir en









El gigante del entretenimiento anunció oficialmente el ascenso de D'Amaro el martes por la mañana, y también ascendió a Dana Walden a presidenta y directora creativa.

Walt Disney Co. encontró a su próximo CEO: Josh D'Amaro, presidente de la división de experiencias de la compañía.

El gigante del entretenimiento anunció oficialmente el ascenso de D'Amaro el martes por la mañana, y también ascendió a Dana Walden a presidenta y directora creativa. Ambos asumirán sus nuevos cargos el 18 de marzo, el mismo día en que Disney celebra su reunión anual. D'Amaro también será nombrado miembro de la junta directiva de la compañía en esa fecha.

“Josh D'Amaro posee esa singular combinación de liderazgo inspirador e innovación, una visión aguda para las oportunidades de crecimiento estratégico y una profunda pasión por la marca Disney y su gente; todo lo cual lo convierte en la persona ideal para asumir el liderazgo como el próximo CEO de Disney”, declaró James Gorman, presidente del consejo de administración de Disney.

“Estoy inmensamente agradecido a la Junta Directiva por confiarme la dirección de una compañía que significa tanto para mí y para millones de personas en todo el mundo”, declaró Josh D'Amaro.

Disney, con su larga e ilustre historia y su dominante influencia cultural, es visto como una especie de referente para toda la industria del entretenimiento, y el nombramiento de un nuevo CEO atrae mucha atención de todo el mundo empresarial.

D'Amaro sucede a Bob Iger, quien dejará el máximo cargo una vez más, tres años después de regresar a la compañía en 2022. La intensa búsqueda de un nuevo CEO en Disney Bob Iger fue director ejecutivo de Disney desde 2005 hasta 2020, cuando Bob Chapek (también veterano de la división de parques temáticos) fue nombrado su sucesor en una decisión que sorprendió a Wall Street y Hollywood, y que pareció inesperada. Sin embargo, unos años tumultuosos, marcados por la pandemia de Covid-19, propiciaron el sorpresivo regreso de Iger a finales de 2022. El ascenso de D'Amaro a CEO también pone fin a una competencia de sucesión de años (y extremadamente pública), con D'Amaro, el copresidente de Disney Entertainment, Dana Walden, citados frecuentemente como los principales candidatos internos, y la junta de Disney, liderada por el ex CEO de Morgan Stanley, James Gorman, también explorando si había candidatos externos viables.

