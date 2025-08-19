Era el líder de una plataforma de juegos en línea, aprovechó la pandemia y su fortuna creció a 2.300 millones







Siendo un gran visionario, expandió su compañía digital y logró un crecimiento que lo posicionó entre los hombres más ricos del sector.

Aprovechó la pandemia para volverse millonario con los videojuegos.

En los últimos años, la industria de los videojuegos se transformó en una de las más rentables del mundo. El aislamiento global y el auge del entretenimiento digital hicieron que ciertas empresas tecnológicas vinculadas a los juegos multiplicaran su valor.

Justamente en ese mismo contexto, un visionario empresario chino logró aprovechar este contexto y así consolidar una de las firmas más importantes del sector, alcanzando una riqueza que lo ubica entre los nombres más influyentes de la industria.

William Lei Ding 2 ¿Quién es William Lei Ding? William Lei Ding nació en China y es tanto el fundador, como el actual presidente de NetEase, una de las compañías líderes en el desarrollo y distribución de videojuegos en línea a nivel mundial. Gracias a su actitud emprendedora, la empresa se convirtió en una de las más competitivas del mercado tecnológico, compitiendo incluso con gigantes internacionales.

El impacto de NetEase no se limita solo a los videojuegos. Bajo la conducción de Ding, la firma también apostó por diversificar sus negocios y expandirse hacia el ámbito educativo. Un ejemplo fue el lanzamiento de Youdao, su plataforma de aprendizaje en línea, que marcó un hito cuando debutó en la Bolsa de Nueva York, confirmando el interés global en sus proyectos.

Patrimonio de William Lei Ding La fortuna personal de William Lei Ding está estimada en 17.000 millones de dólares, lo que lo coloca en el puesto número 12 de los empresarios tecnológicos más ricos del mundo. Su riqueza se incrementó de manera notable durante la pandemia, período en el que su patrimonio aumentó 2.300 millones de dólares en comparación con el año anterior.

El crecimiento se explica por la demanda sin precedentes que tuvo la industria del entretenimiento digital en tiempos de aislamiento, lo que impulsó a NetEase y a sus negocios asociados. El liderazgo de Ding y su capacidad para anticipar tendencias hicieron que la compañía se mantuviera competitiva y consolidara su lugar en los mercados internacionales.

