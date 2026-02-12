McDonald's sigue de cerca el avance de las píldoras para bajar de peso GLP-1 y evalúa cambios en el consumo

La cadena de comida rápida aseguró que aún no ve un impacto significativo en sus ventas, pero reconoce que la mayor adopción de estos medicamentos podría modificar hábitos y porciones.

McDonald’s analiza el impacto potencial de las nuevas píldoras GLP-1 para bajar de peso en los hábitos de consumo.

La expansión de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso comenzó a generar alertas en la industria alimentaria global, y McDonald’s ya se prepara para un escenario de mayor adopción a medida que las nuevas presentaciones en pastillas llegan al mercado.

El director ejecutivo de la compañía, Chris Kempczinski , aseguró que por ahora no se observa un impacto significativo en el negocio. “Aún no vemos evidencia de que los medicamentos GLP-1 tengan un impacto significativo en nuestro negocio”, afirmó durante la conferencia telefónica de resultados trimestrales.

Sin embargo, reconoció que el formato en píldora está teniendo una fuerte aceptación y que la empresa ya analiza posibles cambios en los hábitos de consumo.

Según explicó Kempczinski, la adopción creciente de estos tratamientos implica modificaciones en la conducta alimentaria. “Sabemos que, en general, consumen menos calorías al día, pero también cambia lo que comen”, señaló.

En ese contexto, el ejecutivo destacó que los consumidores que utilizan GLP-1 siguen mostrando interés en proteínas, una categoría en la que la compañía considera que tiene una oferta sólida dentro de su menú.

La referencia cobra relevancia tras la aprobación en diciembre pasado de la píldora Wegovy de Novo Nordisk, que comenzó a comercializarse a principios de enero, y ante la expectativa de que una versión similar de Eli Lilly llegue próximamente al mercado. La disponibilidad en formato oral elimina la necesidad de inyecciones y podría ampliar considerablemente el universo de usuarios.

La industria alimentaria ajusta estrategias

El impacto potencial de los GLP-1 no solo preocupa a McDonald’s. Grandes empresas del sector de alimentos y bebidas también evalúan cambios en sus estrategias.

Ramón Laguarta, CEO de PepsiCo, señaló recientemente que la compañía está apostando por el control de porciones en parte de su portafolio. Según explicó, los consumidores siguen eligiendo sus productos, pero en tamaños más pequeños, priorizando moderación sin abandonar sus preferencias habituales.

En el caso de McDonald’s, la empresa indicó que monitorea posibles variaciones en el consumo de snacks y eventuales cambios en la preferencia por bebidas con menor contenido de azúcar. Estos factores forman parte de las pruebas y experimentos que la cadena está realizando.

Resultados sólidos en el cuarto trimestre

Al menos por ahora, la expansión de los medicamentos para bajar de peso no parece haber afectado los resultados financieros de la compañía.

McDonald’s reportó ganancias y ventas del cuarto trimestre por encima de las estimaciones de los analistas. Las ventas globales en tiendas comparables crecieron 5,7%, superando el 3,9% esperado por el mercado.

En Estados Unidos, las ventas en locales comparables aumentaron 6,8%, impulsadas por promociones como el Menú Grinch y la campaña Monopoly.

Las acciones de la compañía se mantuvieron prácticamente sin cambios en las operaciones previas a la apertura del mercado tras la presentación de resultados.

Un factor de riesgo que los analistas siguen de cerca

Pese a la solidez de los números recientes, algunos analistas advierten que el impacto de los GLP-1 podría convertirse en un factor estructural para el sector.

Desde Bernstein señalaron que continúan monitoreando la sostenibilidad económica de los franquiciados, el efecto de las estrategias de precios y el posible impacto combinado de la economía y la expansión de los tratamientos para bajar de peso en el desempeño futuro de la compañía.

Por ahora, McDonald’s sostiene que no observa señales de deterioro en la demanda. No obstante, el avance de los GLP-1 en formato píldora abre un nuevo escenario para la industria alimentaria, que deberá adaptarse a consumidores potencialmente más enfocados en la moderación calórica y el control de porciones.