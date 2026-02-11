Banco Nación se suma a ADEBA tras salir de ABAPPRA y se reordena el mapa bancario + Seguir en









La entidad pública pasa a integrar la principal cámara de bancos privados del país, tras su salida de ABAPPRA el año pasado y en un contexto de reacomodamiento institucional del sector financiero.

En abril de 2025 el Nación había oficializado su retiro de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA).

La Comisión Directiva de Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) aprobó por unanimidad el ingreso del Banco de la Nación Argentina como miembro pleno de la entidad. Con esta decisión, el número de bancos asociados asciende a 30, fortaleciendo la representatividad institucional de ADEBA dentro del sistema financiero argentino.

El movimiento cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que en abril de 2025 el Nación había oficializado su retiro de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) -cámara que nuclea a bancos estatales- en una decisión que había generado interrogantes sobre el posicionamiento estratégico del principal banco público del país.

Ahora, su desembarco en ADEBA redefine los equilibrios dentro del sector y consolida a la entidad como uno de los espacios centrales de representación bancaria.

El rol del sistema financiero en la recuperación Desde ADEBA remarcaron que el sistema bancario está llamado a ser uno de los pilares de la recuperación económica, a través de la provisión de crédito, servicios financieros y medios de pago.

El presidente de la entidad, Javier Bolzico, afirmó: “Le damos la bienvenida al Banco Nación y agradecemos a las autoridades por su confianza. Para nosotros es motivo de orgullo que BNA haya elegido a ADEBA”. Además, sostuvo que la incorporación “potencia la capacidad de ADEBA para promover el desarrollo sostenible del país y de la banca argentina en un contexto de competencia en igualdad de condiciones”.

La decisión no solo amplía la base institucional de ADEBA, sino que también envía una señal política y sectorial en un momento en el que el crédito y la intermediación financiera vuelven a ocupar un lugar central en la agenda económica.



Los 30 bancos que integran ADEBA



Con la incorporación del Banco Nación, ADEBA pasa a concentrar un núcleo amplio y heterogéneo de 30 entidades que combinan banca pública nacional y provincial, grandes bancos privados de capital nacional, entidades medianas especializadas y nuevos jugadores digitales.



La composición refleja un mapa financiero más transversal que en el pasado: conviven actores sistémicos como Galicia, Macro o Ciudad con bancos provinciales clave en el interior y fintech bancarias como Ualá o Brubank. Este mix no solo amplía la representatividad institucional de la cámara, sino que también le otorga mayor peso en la discusión regulatoria, crediticia y competitiva del sistema financiero argentino, en un momento en el que el crédito y la intermediación vuelven a ocupar un rol central en la agenda económica. Banco Ciudad

Banco Columbia

Banco Comafi

Banco de Córdoba (Bancor)

Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)

Banco de La Pampa

Banco de la Nación Argentina

Banco de Servicios y Transacciones (BST)

Banco de Valores (VALO)

Banco del Sol

Banco Entre Ríos

Banco Galicia

Banco Hipotecario

Banco Industrial (BIND)

Banco Julio

Banco Macro

Banco Mariva

Banco Meridian

Banco Piano

Banco Roela

Banco Sáenz

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco Santa Fe

Banco Santiago del Estero

BiBank

Brubank

CMF Banco Corporativo

Supervielle

Ualá