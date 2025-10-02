Meliá Hotels International sumó nueve galardones en los World Travel Awards en Sudamérica







La cadena española obtuvo reconocimientos en Argentina y la región. Gran Meliá Iguazú fue elegido mejor resort del país y Casa Lucía, mejor hotel.

Víctor Zafer Dönmez, Managing Director LATAM Meliá Hotels International con el premio en la ceremonia de entrega en Cancún.

Meliá Hotels International logró un fuerte respaldo en los World Travel Awards 2025, donde cosechó nueve galardones en Sudamérica y consolidó su posicionamiento en la región. En Argentina, el Gran Meliá Iguazú fue elegido como el “Mejor Resort del país”, mientras que Casa Lucía Member of Meliá Collection, ubicado en el histórico edificio Mihanovich de Recoleta, obtuvo la distinción como “Mejor Hotel de Argentina”. A estos reconocimientos se sumó el premio al Meliá Recoleta Plaza como Mejor Hotel Boutique y la ratificación de la Royal Suite del Gran Meliá Iguazú como la mejor suite del país, una categoría que ya había ganado en 2023. En paralelo, la cadena fue distinguida como “Mejor Marca de Hoteles de Sudamérica”, un título que refuerza la estrategia de la compañía de afianzar su presencia en los destinos más competitivos de la región.

El peso de la marca en Argentina El Gran Meliá Iguazú se destaca por su ubicación privilegiada frente a la Garganta del Diablo, con 183 habitaciones que ofrecen vistas directas a la selva misionera o a las Cataratas, además de un servicio RedLevel que asegura atención personalizada y acceso a espacios exclusivos. La Royal Suite, con 344 m² distribuidos en dos plantas, incluye terrazas, living, Master Suite y piscina privada infinita, lo que refuerza la identidad del resort como destino de lujo.

“Recibir este reconocimiento como el Mejor Resort de Argentina 2025, haber sido distinguidos en años anteriores como Mejor Hotel del país y que además nuestra Royal Suite sea reconocida nuevamente como la mejor del país representa un enorme orgullo y una motivación para todo nuestro equipo”, señaló Ana Goti, directora de Gran Meliá Iguazú, quien destacó que el premio reafirma el compromiso de la propiedad de “seguir ofreciendo experiencias memorables que inviten siempre a regresar”.

Casa Lucía, en tanto, ofrece 142 habitaciones y suites distribuidas en 19 plantas y rinde homenaje a la Belle Époque porteña, con un diseño que combina materiales nobles, obras de artistas argentinos y una propuesta gastronómica que incluye restaurante de autor, coctelería y cava de más de 250 etiquetas. Su gerente general, Cristina Cardenal, afirmó que el reconocimiento como Mejor Hotel de Argentina “refleja la pasión y la dedicación con la que cada día buscamos brindar experiencias únicas a nuestros huéspedes. En Casa Lucía creemos que viajar es mucho más que descubrir un destino: es vivirlo con todos los sentidos, combinando lujo, sofisticación y la riqueza cultural de Argentina”.

Reconocimiento internacional Los World Travel Awards, creados en 1993, son considerados los “Oscar” del turismo y cada año premian a los principales referentes de la hospitalidad y los viajes a nivel global. La elección de los ganadores se realiza a través de una votación abierta en la que participan viajeros y profesionales de la industria, lo que otorga un fuerte aval en términos de reputación. Durante la ceremonia realizada en Cancún, Víctor Zafer Dönmez, Managing Director LATAM de Meliá Hotels International, sostuvo que “estos premios son un reflejo del esfuerzo constante de la compañía por elevar los niveles de satisfacción de nuestros huéspedes en la región, así como de nuestro firme compromiso con la excelencia en el servicio”. Con estas distinciones, la empresa refuerza su apuesta por el mercado argentino y regional, donde combina lujo, sofisticación, cultura local y hospitalidad mediterránea como ejes diferenciales frente a la competencia.