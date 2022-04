La historia del creador de AGUANTA!, la fábrica de memes virales que hace reír a todo Latinoamérica

En sus primeras cuentas de Twitter llegó a tener entre 100 mil y 2 millones de seguidores donde estuvo compartiendo su trabajo. “Incursionaba en el mundo de las redes sociales cuando mis compañeros ni siquiera comprendían de qué se trataba. Era el típico bicho raro, volvía del colegio y me pasaba horas con la computadora, viendo tendencias, stalkeando usuarios, empresas, analizaba comportamientos. Me gustaba tener seguidores, retuits y likes”, cuenta el joven oriundo de La Plata.

En 2016 decidió mudarse a Instagram y lanzó AGUANTA!. Rápidamente la popularidad se disparó y la comunidad creció a pasos agigantados, sus memes se transformaban en virales con millones de reproducciones. En la actualidad, @aguanta es furor en redes sociales, convirtiéndose en la cuenta de memes más popular de Argentina con 3.4 millones de seguidores en Instagram; con más de 10 millones de interacciones mensuales y el alcance de cada contenido supera el millón de impresiones. “Subo contenido desde hace cinco años todos los días, con perfecta regularidad y constancia, nunca dejé de hacerlo”, confiesa Lorenzi y no esconde sus ambiciones: “Siempre quiero tener más seguidores, no me gusta quedarme quieto”.

En el proceso creativo, Lorenzi afirma que los memes que más alcance y aceptación tienen están ligados a la coyuntura, con abordajes humorísticos sobre la actualidad, ya sea de un partido de futbol, la llegada de la navidad ó las series del momento. Sabe que meterse en política es una mala idea (y hasta peligrosa). Todo lo referido a programas de televisión también mide bien, a partir de personajes muy famosos, se pueden hacer memes, videos, muchos de ellos alcanzando la etiqueta de viral. Sus seguidores suelen colaborar con contenido, a través del “Generador de memes”, crean sus propios memes desde la web.

Lorenzi y su equipo, utilizan las encuestas como un aliado clave para encausar los contenidos y noticias del día. "Hacer memes de noticias que la gente todavía no se haya enterado, es una de las estrategias que más funcionan, generan alto impacto. Con la velocidad de las redes tenés que estar al tanto de todo lo que está sucediendo”, admite Juan que, entre la tele y los diarios, prefiere Twitter, la mejor red social para los que quieren encontrar los temas del día resumidos en las tendencias.

La fábrica de memes tiene un índice de respuesta altísimo, que se refleja en el alcance de cada post. Por ejemplo el video el de Antonella recibiendo efusivamente a Messi post Copa América, alcanzó los 300.00 likes y más de un millón de reproducciones en una hora. Las peleas como la de Wanda y La China funcionan muy bien, o lo de Will Smith y Chris Rock, ese tipo de contenido se viraliza muy rápido, no tiene fronteras. Entre sus seguidores se encuentran muchos famosos como L-Gante, Flor Vigna, Julián Serrano, Sofía Jujuy, Sofi Morandi, Lucas Spadafora, Cale Ruggeri, El Polaco, por nombrar algunos. Lorenzi explicó el secreto de su éxito; “El humor y la coyuntura bien utilizados, son claves a la hora de ser estratégicos. Creatividad, un buen equipo de trabajo, mucha interacción con los followers y estar informado, es fundamental para trascender en las redes”, agregó el creador de AGUANTA!

Lorenzi cumple el sueño de muchos centennials que aspiran a vivir de las redes sociales. “Con contenido de calidad y siempre que se dé crédito al autor original, perfectamente se puede vivir de las redes sociales, aseguró sin titubear. YouTube, por ejemplo, paga con los anuncios que se emiten antes de cada video y, además, hay empresas privadas que abonan por descarga o segundo de publicidad en el video. En cuanto a Instagram, entre los nuevos negocios que se desprenden, lo que se vende es el lugar para marcas en las historias o posteos, brindándoles un servicio destacado al poder comunicar masivamente y posicionarlas como tendencia a través del humor, ya sea para una cuenta personal, de una figura pública o una campaña corporativa.

Como parte de su proyecto de expansión, Juan armó un grupo de jóvenes creativos que conocen a fondo las herramientas publicitarias más eficientes del mundo tecnológico. “Cuento con un equipo especializado para cada una de las áreas de trabajo, con expertos en comunicación y diseño, disfrutamos lo que hacemos, todos tiramos para el mismo lado y conocemos mucho a nuestra audiencia. Con mi novia Luisina Gliemmo, que también forma parte del equipo de trabajo, compartimos la misma pasión, pasamos mucho tiempo innovando para entretener, traccionar público y generar muchos likes para atraer marcas y auspiciantes. Ella tiene una cuenta de Instagram con 1 millón de seguidores llamada @tipicaok.” Lorenzi admite que siempre anda obsesionado por los likes. “Quien dice que no le importan, miente. Todos quieren que su contenido tenga el mayor alcance posible. Porque eso después se traduce en auspiciantes, negocios y rédito económico. Siempre estoy enfocado en la comercialización y explotación 360 de los canales y redes sociales”, resalta.

La vida es mucho más que un meme

En paralelo Juan Francisco, se encuentra estudiando cuarto año de la carrera de Ingeniería Industrial en la UNLP (Universidad Nacional de La Plata). Además juega al básquet en la primera división del club Banco Provincia, es un apasionado del básquetbol, es fanático de San Lorenzo y está de novio hace cinco años. “Aguanta es mi proyecto principal, y lo llevo adelante a la par de mi carrera universitaria, es a lo que más le pongo énfasis, junto a mi básquet y mi vida social (no es todo a través de una pantalla)”, dice Lorenzi riéndose.

Además el joven emprendedor enfoca especial interés por los negocios digitales, incursiona en plataformas Fintech (Finance & Technology) y tecnologías modernas que son tendencia en el mercado digital. Como creador de contenido Lorenzi maneja a la perfección los nuevos códigos y estrategias del nuevo marketing digital. “En la actualidad el consumo de plataformas y redes sociales alcanzaron un gran impacto generando nuevos modelos de negocios”, afirma.

Actualmente AGUANTA! es una marca registrada dedicada a generar contenido de entretenimiento digital, con una impronta joven en constante búsqueda de innovación en un mercado sin límites. Tiene importantes audiencias en distintos países que son grandes consumidores de memes, como en México, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Colombia y fanáticos por todo el mundo. “Lo que más me gusta es que este negocio no tiene fronteras”, finaliza con apenas 22 años, el creador de la cuenta de memes más importante de Argentina.