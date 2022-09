El Reino Unido pone en duda que Microsoft compre Activision Blizzard.

Activision Blizzard.jpeg

Phil Spencer, CEO de Xbox, aseguró que continuarán "trabajando con las agencias regulatorias con un espíritu de transparencia y apertura mientras revisan la adquisición". El ejecutivo también aprovechó para remarcar que la compra de Activision Blizzard no representa un daño contra otras empresas: "La industria de los videojuegos es robusta y dinámica. Los líderes de la industría, como Tencent y Sony, continuan expandiendo sus profundos y extensivos catálogos de juegos así como otras marcas y franquicias del mundo del entretenimiento. Creemos que el análisis probará que la combinación de Microsoft y Activision Blizzard es un beneficio para la industría y los jugadores".

Por su parte, Brad Smith, presidente de Microsoft, fue directo a una de las preocupaciones de la industria: que Call of Duty pase a estar solo disponible en Xbox. "Estamos listos para trabajar con la CMA en los próximos pasos y responder a sus preocupaciones. Sony, como lider de la industria, dice que está preocupado por Call of Duty, pero ya hemos expresado nuestro compromiso de que el juego esté disponible el mismo día en Xbox y Playstation", expresó la cabeza de la compañía y sentenció: "Queremos que más gente acceda a los juegos, no menos".

Xbox.jpg

El mes pasado, Arabia Sauditia se convirtió en el primer país en aprobar la compra mientras sigue siendo analizada por la FTC de Estados Unidos y la Comisión Europea. Según el medio The Verge, Microsoft espera cerrar el trato para otoño de 2023.