Ministro de Producción de Santa Fe: "El fondo de la economía ya se tocó y parece haber una leve recuperación"

En ese marco, Puccini se animó a plantear: “Parecería ser que el fondo-fondo ya se tocó. Y lo digo muy prudentemente. Alguna leve o pequeña recuperación se vio, quizás por alguna medida de cuotas que el gobierno fue implementando con los bancos”.

Periodista: ¿Cuánto cree que aporta este Forum a la performance exportadora de las empresas locales?

Gustavo Puccini: Actividades como este foro potencian el contagio de muchas empresas para el mercado externo. Acá exportan 750 pero hay otras que no lo hacen porque no se animan o dudan por los precios. Hay nichos importantes, desde la miel hasta el arroz. Hay otras empresas que están en la metalmecánica y que son buenas empresas, pero tampoco exportan. Y ahí nosotros estamos tratando de acompañar mucho con asistencia de seis meses a las empresas para asesorarlas.

Estamos contentos porque desde todos los departamentos de la provincia de Santa Fe vinieron empresas, aun en distritos menos industrializados como San Javier, Garay, San Cristóbal y 9 de Julio. Son regiones con menos densidad industrial y vinieron al foro.

Por eso considero que esto es un ejemplo concreto de articulación público y privada, porque la convocatoria era al intendente, al presidente comunal, al legislador, pero también a las empresas.

P: ¿Hay pedidos de las empresas para que el Estado facilite las exportaciones?

GP: En cuanto a las demandas de las empresas al sector público, hay distintos casos. Uno es que más allá de la calidad de un producto, todo se define mucho por el tema de los precios. Y ahí entra a jugar la competitividad, el costo y el tipo de cambio. Y aparecen planteos.

También en algunos insumos antes había problemas para importar. Y después viene el tema de a qué costo se importa. Ahí las empresas te piden la medida típica que siempre escuchas: quisiéramos previsibilidad.

El gobierno nacional está haciendo un trabajo en estos temas, pero hay que ver cómo va pegando en lo real, en el día a día. Fue resolviendo muchas trabas burocráticas, muchas trabas para las importaciones sobre todo en los insumos. Se fueron escuchando esos reclamos,

P: ¿Y hay conformidad de las empresas?

GP: Me parece que para muchas pymes, y más en este contexto de dos o tres meses, aparecieron algunas soluciones. Por ejemplo, con la baja del impuesto país cada pyme analiza cómo le calza eso en lo que ya estaba cotizando; sobre todo para las que quieren entrar al mercado, porque las que ya están muchas veces te lo dicen ellos mismos, seguimos exportando aunque no nos sea conveniente pero no puedo perder mercados. El que sale no entra más. Me parece que es más determinante lo que está haciendo el gobierno nacional con la macro, que lo que nosotros podamos acompañar a las empresas.

P: ¿Y cómo acompaña la provincia?

GP: En esto, lo que podemos acompañar es con líneas de créditos para mejorar instalaciones o su capital en bienes para producir mejor. Y todo lo que es capacitación y formación con un programa muy fuerte en eso que es Impulsa.

Es importante que toda la oferta educativa esté vinculada con lo productivo en la provincia. Tenemos ejemplos concretos de que esto estaba desarticulado en nuestra provincia. En Villa Cañás, la principal empresa que toma mano de obra para fabricar carretones tenía que ir a buscar soldadores a Venado Tuerto. Todos los días ir y venir en una trafic. Hace un año eso le costaba 500 mil pesos por semana. Eso es un gasto que va al costo de producción. Eso lo solucionamos con el programa Impulsa. Le cambiamos la currícula a la escuela técnica para que pueda capacitar soldadores en Villas Cañás.

Estamos trabajando en electrificación rural, caminos productivos, teníamos $8.000 millones y pusimos 4 mil millones más en infraestructura rural, energía eléctrica y ahora anunciamos los gasoductos, que son seis que llegan a distintos lugares de la provincia a los que no llega el gas. Esto para el mundo productivo es un cambio en la matriz que cambia el costo.

P: ¿Ve preocupación entre las empresas por una apertura de importaciones?

GP: Siempre nuestras industrias tienen mucha preocupación en un contexto en que sabemos que no hay un gobierno proteccionista como se hacía antes, con la práctica de cerrar la economía y abroquelarse. Eso no está más.

Lo dijimos siempre. Si hay alguna apertura, queremos que encuentre a nuestras industrias paradas de otra manera. No es la situación de los años 90. No las encontrás endeudadas, ni desprovistas de tecnología para asegurar procesos competitivos. Por lo menos las empresas de Santa Fe están bien financieramente y con sus procesos productivos bastante competitivos.

Ante algunas medidas de apertura, hasta ahora nosotros no tuvimos que sufrir efectos directos negativos o que estén alertando de inmediato. Y muchas medidas parecen que fueron anuncios más de alarma que hechos concretos.

P: ¿Cómo vienen actuando frente a eso?

GP: Cada medida la analizamos junto con el sector productivo y tratamos de interpretar qué está queriendo llevar adelante el gobierno nacional con esto y luego medir el impacto real que puede tener.

También lo que tiene Santa Fe a diferencia de otras provincias es un perfil productivo muy diverso. Desde los sectores que estuvieron más golpeados estos seis meses, como madera, muebles, calzado , indumentaria y alimentos. También la línea blanca.

Pero hay otros sectores que están un poco ajenos a eso, que hicieron frente de otra manera a la situación. Hay 300 empresas que brindan servicios al sector minero y que están en otro nivel. Y la maquinaria agrícola que ha recuperado un pequeño envión desde la muestra Agroactiva. Y muchas empresas de metalmecánica están volcando su actividad desde el agro hacia temas de minería y gas. El sector automotriz también está bastante recuperado y sin suspensiones.

P: ¿Qué datos objetivos puede mostrar?

GP: Los datos objetivos son estos. En estos ocho meses entregamos líneas de crédito con las distintas entidades financieras por 40 mil millones de pesos. Es un dato, porque hay un sector productivo que está pensando con otra expectativa y está tomando créditos para invertir en bienes de capital.

Otro dato objetivo es que bajaron los niveles de suspensiones en las empresas que hace tres meses, como en Rafaela, decían que tenían que suspender por la caída de ventas y ahora retomaron las actividades. Parecería ser que el fondo-fondo ya se tocó. Y digo muy prudentemente, alguna leve o pequeña recuperación se vio quizás por alguna medida de cuotas que el gobierno fue implementando con los bancos.

Si hablas con muchos empresarios tienen expectativas positivas. Dicen ver que el gobierno alguna cosa está queriendo destrabar. Aunque aún preocupa el tema importaciones o hacia dónde quiere apuntar el gobierno. Nosotros tenemos que acompañar mucho a nuestras empresas con el tema de innovación.

En las ferias empresarias a las que asistimos se habla de inversiones fuertes que vienen. En Salta la semana pasada se mencionaron inversiones en minería por 7 mil millones de dólares. Y abastecer a la minería allá arriba representa cada 15 días unos 6.000 trabajadores, más ropa, alimentos, salud. De esto, Santa Fe tiene todo para actuar de inmediato.

Por eso quizás fuimos un poco más adelantados que Córdoba, Entre Ríos, y hasta la propia Buenos Aires. Vamos a las rondas de negocios en Salta por la minería y por Vaca Muerta en Neuquén.