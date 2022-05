Natura retoma crecimiento en Brasil

El desempeño del primer trimestre de 2022 se vio notablemente impactado por el aumento de la inflación que afectó el gasto discrecional en mercados clave, por las presiones de costos en la cadena de suministro, los movimientos de divisas desfavorables y los primeros efectos de la guerra en Ucrania. Pero también, refleja decisiones estratégicas de Natura &Co relacionadas con la transformación de Avon, incluyendo una reducción en el portafolio de productos y la implementación del nuevo modelo comercial, con primeros indicadores que ya muestran mejoras.

El aumento de las ventas habilitadas digitalmente continuó alcanzando 50,8% de los ingresos totales, en comparación con 47,7% en el primer trimestre de 2021 y 35,0% antes de la pandemia (1TRI-20), impulsado por el crecimiento continuo en Natura y Avon. Las ventas habilitadas digitalmente incluyen las ventas en línea (comercio electrónico + social selling) y la venta por relaciones usando aplicaciones digitales. En Avon International, la adopción de la aplicación Avon On ha registrado un crecimiento constante y sostenido durante los últimos 9 trimestres, alcanzando 16%, o 5 veces los niveles previos a la pandemia. En Natura en América Latina, el número promedio de consultoras que comparten contenido también aumentó casi 5 veces más, en comparación con los niveles previos a la pandemia. Los pedidos a través de las más de 1,5 millones tiendas online de consultoras aumentaron 81% en la región y triplicaron sus niveles, con relación al primer trimestre de 2020.

El entorno macroeconómico y geopolítico mundial ha sido volátil, marcado por el aumento de las presiones inflacionarias, la interrupción de la cadena de suministro, la volatilidad de la moneda y el estallido de la guerra en Ucrania, todo lo cual ha afectado el gasto y la demanda de los consumidores. A pesar de esta volatilidad, la compañía reafirma su proyección de margen EBITDA para 2024 de 14% a 16%. Ahora la compañía espera alcanzar su objetivo de ingresos netos consolidados de R$47 mil millones a R$49 mil millones y la meta de deuda neta/EBITDA de menos de 1.0x en 2024; ahora a partir de 2023 alinea su proyección para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2024.

Roberto Marques, Presidente Ejecutivo y CEO del grupo, declaró: “A la vez que nuestro desempeño en el primer trimestre estuvo impactado por una inflación alta, presiones de costo en la cadena de suministros, movimientos de divisas desfavorables, y los primeros efectos de la guerra en Ucrania, también refleja el reequilibrio de los canales de The Body Shop y una debilitada demanda en Europa, así como decisiones estratégicas relacionadas a la transformación de Avon, que incluyen la simplificación del portafolio y la implementación del nuevo modelo comercial.

Esta combinación dio como resultado una reducción de ventas y rentabilidad en el trimestre en comparación con el 1TRI-21, lo que refleja, en parte, nuestra mayor exposición a América Latina y Europa, mientras que la mayoría de nuestros pares globales están más expuestos a Asia y América del Norte. Pero también vimos algunas señales positivas, como la reanudación del crecimiento de Natura en Brasil, una mejora en el desempeño de Avon con ganancias de productividad, y otro fuerte trimestre de crecimiento de Aesop.

Esperamos un entorno aún desafiante en el segundo trimestre y continuaremos tomando medidas que incluyen una mayor contención de costos y una estricta disciplina financiera sobre las inversiones para proteger nuestra rentabilidad y generación de caja. También esperamos en la segunda mitad del año, ver más ganancias de la transformación de Avon, con una mejora continua en sus fundamentos e indicadores principales, además de una base de comparación más favorable para el grupo. La compañía reafirma su objetivo de margen EBITDA en 2024 a pesar del estallido de la guerra en Ucrania y el reciente deterioro del entorno macroeconómico y geopolítico, que están afectando el gasto y la demanda de los consumidores. Sin embargo, a la luz de estos efectos, ahora la compañía espera alcanzar sus objetivos de ingresos netos consolidados y apalancamiento en 2024, previamente desde 2023.”.

Desempeño por unidad de negocio:

Los ingresos netos de Natura &Co América Latina disminuyeron 2,1% en moneda constante (-8,4% en BRL) en el 1TRI-22. La marca Natura registró un crecimiento de 5,3% en América Latina en moneda constante (-1,9% en BRL) en el trimestre. El crecimiento se retomó en Brasil (+3,2% en moneda constante y +3,1% en BRL) y Natura mostró importante crecimiento de market share en el trimestre. Las ventas de Natura también aumentaron 8,0% en moneda constante en los mercados de Hispanoamérica (-8,7% en BRL), con crecimiento en todos los mercados, destacando Argentina y Colombia. Los ingresos de la marca Avon cayeron 11,1% en moneda constante (-16,3% en BRL). En Brasil, los ingresos netos mejoraron continuamente desde el tercer trimestre de 2021, pero, aun así, presentaron contracción de -17,0% en el primer trimestre de 2022, por una disminución de las ventas de productos de belleza, más limitada, de 9,7%. En los mercados de Hispanoamérica, los ingresos netos disminuyeron 7,9% en moneda constante (-16,0% en BRL). El nuevo modelo comercial está mostrando un avance significativo en Ecuador, con crecimientos de actividad y productividad en casi todas las campañas desde el 1T vs. el año pasado, así como en Centroamérica, con un aumento continuo de actividad y reclutamiento. El margen EBITDA ajustado de Natura &Co América Latina fue de 9,0% (-320 puntos básicos) en el 1TRI-22.

Los ingresos netos de Avon International disminuyeron 10,1% en moneda constante (-22,1% en BRL) en el primer trimestre. El rendimiento se vio afectado principalmente por la guerra en Ucrania; menores ingresos disponibles en Europa, por el aumento de la inflación; y menos representantes, lo que refleja una base de comparación más alta el año pasado cuando el canal se benefició del lockdown, así como una optimización intencional vinculada a la implementación del nuevo modelo comercial. Los fundamentos del negocio de Avon continuaron mejorando, con un aumento de +9.1% en productividad y actividad estable (excluyendo Rusia y Ucrania). El margen EBITDA ajustado del 1T se ubicó en 4.4%, +30 puntos básicos vs 1T-21, un logro importante, respaldado por una estricta disciplina financiera y ahorros estructurales derivados de la simplificación del modelo operativo.

Los ingresos netos de The Body Shop disminuyeron 16,0% en moneda constante (-22,9% en BRL) en el primer trimestre, reflejando principalmente menores ingresos disponibles en Europa y un esperado reequilibrio de canales, con la recuperación del retail compensada por una contracción en TBS At Home (modelo de venta directa de la marca) y en el e-commerce después de haber tenido un rendimiento superior durante los lockdowns. El margen EBITDA ajustado del primer trimestre fue de 6,4%, -830 puntos básicos frente al 1TRI-21, principalmente debido a la ausencia del apoyo gubernamental excepcional relacionado con la pandemia que impulsó el año pasado, el reequilibrio del mix de canales y el debilitamiento de las ventas debido a la desaceleración en mercados clave. Se espera que el margen EBITDA se recupere en el segundo semestre.

Aesop registró otro trimestre excelente, con aumento de los ingresos netos de 21,3% en moneda constante (+9,6% en BRL). Todos los mercados registraron un crecimiento de dos dígitos, encabezados por América del Norte y Asia-Pacífico. Aesop registra constantemente un crecimiento de ventas superior en relación con las marcas de lujo globales. El margen EBITDA ajustado del primer trimestre fue de 21,7%, -500 puntos básicos en comparación con el primer trimestre de 2021, principalmente debido a mayores inversiones planificadas en digital, categorías de producto y geografías para impulsar el crecimiento sostenible futuro.