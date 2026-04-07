El presidente de Irán, a todo o nada contra Donald Trump: "Estamos dispuestos a morir"

El presidente iraní respondió al ultimátum de EEUU con un mensaje contundente en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

El presidente iraní respondió con dureza a las amenazas de Estados Unidos en un mensaje publicado en X.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian , desafió las amenazas de Donald Trump y aseguró que está dispuesto a dar su vida por su país , en el día límite del plazo otorgado por EEUU para reabrir totalmente el estrecho de Ormuz y avanzar en las negociaciones por un alto al fuego. El mandatario sostuvo que millones de ciudadanos comparten esa postura frente a posibles agresiones externas.

A través de un mensaje publicado este martes en la red social X, el líder iraní dejó en claro la posición de su gobierno frente a las advertencias estadounidenses. "Más de 14 millones de orgullosos iraníes están dispuestos a sacrificar sus vidas en defensa de Irán" , escribió.

En la misma línea, reforzó su compromiso personal con esa causa y no dejó margen para interpretaciones. "Yo también he estado, estoy y seguiré estando dedicado a dar mi vida por Irán" , expresó el mandatario, en una declaración que elevó aún más el tono del conflicto.

El mundo se mantiene en vilo mientras espera nuevos movimientos en Medio Oriente este martes, día límite del plazo otorgado por EEUU a Irán para reabrir totalmente el estrecho de Ormuz y avanzar en las negociaciones por un alto al fuego. Lejos de desescalar la situación, el presidente estadounidense, Donald Trump , lanzó una amenaza final: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás".

Desde Washington, la gestión de Trump había otorgado un plazo de diez días en los que las fuerzas militares de EEUU no atacarían instalaciones energéticas iraníes, con el objetivo de llegar a un alto al fuego y un acuerdo por la reapertura del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el lapso de poco más de una semana estuvo marcado por repetidas amenazas de Trump al pueblo iraní. Sin ir más lejos, durante la jornada del lunes el republicano endureció su postura y aseguró que si bien Teherán había hecho una propuesta, la misma "no fue suficiente".

La amenaza de Donald Trump sobre Irán

En este tenso escenario - y a horas del final del tiempo otorgado - el presidente estadounidense insistió en su lógica de amenazas: "No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", destacó en su cuenta de Truth Social sobre el posible ataque.

image Trump redobló sus amenazas en Truth Social horas antes de que venza su ultimátum.

"Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?", remarcó el mandatario refiriéndose a la nueva cúpula iraní tras el asesinato de Alí Jameneí. Sin embargo, cabe destacar que su sucesor fue Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá.

"Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", afirmó Trump en referencia al futuro de la guerra. Tras esto, sentenció: "47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!".