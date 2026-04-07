Spotify lanza listas sugeridas de podcasts creadas con IA

En detalle, la Inteligencia Artificial ya permitía crear listas de música a partir de pedidos del usuario. Ahora, la herramienta se amplía al universo de los podcast.

Spotify avanza en su apuesta por integrar la inteligencia artificial a sus servicios. Este martes, la empresa originaria de Suecia anunció que su herramienta de creación automática de playlists, conocida como “Lista de reproducción con sugerencias” , también empezará a incluir podcasts .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hasta ahora, la función estaba enfocada principalmente en música. Pero con esta actualización, la plataforma busca ampliar el descubrimiento de contenido hablado y darle un nuevo impulso a uno de los segmentos en los que más viene invirtiendo.

La función, que todavía se encuentra en fase beta , estará disponible para los usuarios Premium en los mercados donde ya había sido habilitada: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Suecia y también Nueva Zelanda , donde comenzó a probarse a fines del año pasado.

En esta nueva etapa, los usuarios podrán generar listas personalizadas de podcasts en inglés a partir de una consigna escrita. Para hacerlo, deberán ingresar en la opción “Crear” y luego seleccionar “Listas de reproducción con sugerencias” .

A partir de ahí, podrán escribir pedidos específicos como: “Crea una lista de reproducción de podcasts de crímenes reales que me interesen. Añade series muy populares que me haya perdido, sobre todo las que tienen giros inesperados” .

Actualizaciones automáticas y explicación de cada episodio

Una de las novedades más relevantes es que Spotify permitirá definir la frecuencia con la que se actualizarán esas listas. Las opciones disponibles incluyen:

Actualización diaria

Actualización semanal , con posibilidad de elegir días específicos

, con posibilidad de elegir días específicos Sin actualización automática

Además, cada vez que se incorpore un nuevo episodio a la playlist, el usuario verá una breve explicación sobre por qué ese contenido fue agregado.

La apuesta de Spotify por los podcasts

Desde la compañía aseguran que el movimiento responde a un patrón claro de comportamiento dentro de la plataforma: la búsqueda constante de nuevos contenidos para escuchar.

“Los fans de los podcasts siempre están buscando su próxima gran escucha. La función de listas de reproducción con sugerencias hace que descubrir contenido sea fácil y personal. Para los creadores, abre nuevas y poderosas oportunidades de descubrimiento, acercando tanto el catálogo anterior como los nuevos episodios a un público que indica activamente lo que quiere escuchar”, declaró la directora global de contenido editorial de podcasts de Spotify, Lizzy Hale.

Según datos de la empresa, cada semana se descubren más de 34 millones de podcasts por primera vez dentro de la plataforma.

En ese contexto, Spotify también indicó que algunos usuarios podrán encontrarse en la pantalla de inicio con playlists sugeridas creadas por su equipo editorial y cultural, que luego podrán ajustarse fácilmente modificando el prompt original.

A comienzos de este año, la empresa ya había flexibilizado las condiciones para que los creadores puedan monetizar podcasts en video. Bajo las nuevas reglas, los requisitos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Tener tres podcasts publicados

Acumular 2.000 horas de consumo en los últimos 30 días

en los últimos 30 días Contar con al menos 1.000 oyentes activos en ese mismo período

Durante la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025, realizada en febrero, el codirector ejecutivo Alex Norström aseguró que la plataforma ya supera los 530.000 podcasts de video.