Javier Milei en Nueva York: defendió su plan económico ante inversores y cuestionó al peronismo

El Presidente reivindicó el ajuste fiscal, cuestionó al peronismo y vinculó las variaciones del riesgo país con la incertidumbre política.

Javier Milei defendió su programa económico y criticó a la oposición peronista en un evento en Nueva York.

El presidente Javier Milei defendió este miércoles en Nueva York el rumbo de su programa económico y volvió a cuestionar al peronismo durante una disertación organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional , luego de participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas .

El encuentro se realizó en la sede central del Citi , en la zona de Tribeca, ante unos 300 invitados. Entre los asistentes estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo ; el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas ; el representante argentino en Washington, Alejandro Oxenford ; y el titular de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán .

Milei abrió su exposición con una defensa del derecho de propiedad y cuestionó las regulaciones y los impuestos. “No se dejen psicopatear por los colectivistas porque siempre lo que nos va a traer prosperidad es la libertad” , sostuvo.

Luego, tras una anécdota sobre su paso por la Universidad Torcuato Di Tella y una "chicana" contra los hinchas de River, repasó el escenario económico que, según afirmó, encontró al asumir la Presidencia en diciembre de 2023. El mandatario aseguró que su gestión recibió “quizás el peor cuadro crítico de la historia argentina” y mencionó, entre otros puntos, la situación del Banco Central y las reservas netas negativas.

También cuestionó a quienes actualmente plantean interrogantes sobre el oro del Banco Central. “Es llamativo que quienes hoy se preocupan por el oro del Central sean exactamente los mismos que lo desfalcaron brutalmente. Pedirles algo de coherencia ya es demasiado , pero en este punto la hipocresía toca un pico demasiado alevoso”, afirmó.

En la misma línea, apuntó contra el peronismo por la evaluación que realiza de la situación económica previa al inicio de su gobierno. “Ese fue el país que recibimos, no el cuento de hadas que nos quiere vender hoy el peronismo en Argentina. Ustedes los escuchan y es como que nos hubieran entregado Suiza, es irritante”, lanzó.

Javier Milei reivindicó el ajuste del gasto público

En otro tramo de su discurso, el Presidente comparó su programa económico con la convertibilidad y aseguró que el actual es “muchísimo más exitoso” porque, según sostuvo, el nivel de precios en dólares es menor y el proceso se llevó adelante “sin expropiar a nadie”.

Milei volvió además a identificar al gasto público como uno de los principales problemas que enfrentó su administración al asumir. “Por eso hicimos un ajuste de 30% del gasto público sin default, sin confiscaciones, sin quebrar un solo contrato. Eso era lo que necesitaba el país. Y el mercado lo premió”, afirmó.

El mandatario también se refirió a la evolución de la deuda pública y el riesgo país. Según sus cifras, este último indicador pasó de 3.000 a 500 puntos básicos, mientras que la deuda pública consolidada se redujo desde niveles cercanos al 100% del producto hasta menos del 40%.

En ese momento lanzó una crítica sin mencionar directamente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien también se encuentra en Nueva York. “Y el riesgo país se mantiene en la zona de los quinientos. Sube, fluctúa. Si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, sube, obvio”, expresó.

Kicillof mantuvo este miércoles encuentros con el alcalde Zohran Mamdani y el presidente español Pedro Sánchez.

Milei atribuyó esas variaciones a lo que denominó “riesgo kuka” y argumentó que existe una diferencia entre los bonos que vencen durante su mandato y aquellos con vencimientos posteriores a las próximas elecciones. “Se observa una diferencia de por lo menos cuatrocientos cincuenta puntos básicos”, aseguró.

Por otro lado, se refirió al tema Malvinas. "Gracias a tener un Estado fuerte y solvente y, por sobre todas las cosas, tener la fuerza de una causa justa de nuestro lado, avanzamos con denuncias penales contra esas empresas y contra sus directivos", aseguró respecto a la explotación de petroleras extranjeras sobre la plataforma marítima de las islas.

"El reclamo legítimo por el ejercicio pleno de soberanía sobre nuestras islas Malvinas es una causa nacional que vamos a perseguir con todas nuestras fuerzas. Desde el lado pacífico, aviso”, agregó.

Por último, hizo hincapié en la Inteligencia Artificial, sobre la cual afirmó que "los Estados están tomando medidas para asegurarse su dominio sobre las poblaciones en un mundo radicalmente diferente" y marcó su clara postura sobre la regulación de estas nuevas tecnologías.

"Promueven temor entre la población respecto a la amenaza de la inteligencia artificial, ofreciendo a cambio paz y seguridad en forma de regulación. En términos literarios, nos asusta con Terminator para someternos al Gran Hermano", señaló, y siguió su alocución con más referencias hollywoodenses.

Del encuentro participaron, además funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI), representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y ejecutivos de compañías como Microsoft, Amazon, IBM, Google, Chevron, Rio Tinto, YPF, HSBC y JPMorgan Chase.