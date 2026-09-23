El vinilo resiste al streaming y ya domina las ventas de música física en Argentina

Aunque el formato físico representa apenas el 5,4% de los ingresos de la música grabada, el vinilo continúa ganando participación frente al CD. Disquerías y referentes del sector explican qué se vende, cuánto cuesta y cómo cambió el consumo.

En una industria cada vez más dominada por el streaming, el vinilo terminó de consolidarse como el principal sostén de la música en formato físico en Argentina . Durante 2025 concentró el 71,4% de las ventas del segmento, frente al 28,5% correspondiente a los CDs. Cuatro años atrás, su participación era del 61%, según el último Informe de la Música Argentina elaborado por la Cámara Argentina de la Música Grabada (CAPIF).

Diego Zapico, vicepresidente de CAPIF y presidente de Acqua Records, explicó a Ámbito cómo se divide el consumo de música en distintos formatos. “ El físico es el 5,4%. De ese porcentaje, el 70% es vinilo y el 28% son los CDs. El 2% restante se completa con DVDs y cassetes ”, señaló. También indicó que “ el formato físico se mantiene en un 5% o 6% estable, respecto al total de la música. No es que ha crecido. Lo que sí ha crecido dentro del mercado físico es la participación del vinilo, que crece año a año ”, agregó Zapico sobre la transformación que atraviesa el segmento.

Los datos de CAPIF respaldan esa tendencia. En 2023, el vinilo representaba el 57,5% de las ventas físicas en pesos constantes , participación que saltó al 70,1% en 2024 y alcanzó el 71,4% durante 2025. En sentido inverso, el CD pasó del 42,3% al 29,6% y finalmente al 28,5% en esos mismos tres años.

La tendencia también se refleja en las ventas de Zivals . Alfredo Suhring, gerente del emblemático local de Callao y Corrientes, explicó que ambos formatos se encuentran relativamente a la par, aunque el vinilo mantiene la ventaja. “Actualmente, cerca del 40% de las ventas son los CDs y el otro 60% serían los vinilos ”, indicó.

La industria argentina de música grabada creció 33% en términos reales durante 2025 y alcanzó $165.000 millones medidos a valores constantes, pero el principal motor fue el segmento digital, que avanzó 43,3% y ya explica el 85,6% de los ingresos. Las ventas físicas representan apenas el 5,4% del negocio y CAPIF las define como un mercado estructuralmente en retroceso, aunque con el vinilo aportando estabilidad como producto de nicho.

El cambio de escala se vuelve todavía más evidente al mirar hacia atrás: en 2012 el segmento digital representaba apenas el 10,1% de los ingresos de la música grabada y en 2025 alcanzó el 85,6%. En valores constantes, pasó de $14.600 millones a $140.900 millones en trece años, impulsado principalmente por el streaming por suscripción.

“Al ser consumos de nicho, muchas veces están por fuera de cuestiones de consumo más generales. Tiene como una lógica autónoma”, explicó Zapico de CAPIF. Y agregó: “Hay catálogos que siempre rendirán bien: el rock nacional, o los clásicos internacionales de siempre ”.

Los precios también muestran las diferencias que existen dentro del mercado del vinilo. Ricardo Fernández, de El Perseguidor, en Avenida Corrientes, explicó que “los vinilos valen entre $50.000 y $90.000. Luego, si son ediciones muy particulares, se pueden llegar a vender por entre $150.000 e incluso $200.000”. Según detalló, la oferta está compuesta principalmente por discos nuevos, aunque el local también cuenta con un catálogo de usados.

En Zivals, donde buena parte de los discos son importados desde Europa y Estados Unidos, los valores son un poco más elevados. "Se pueden encontrar vinilos por $60.000, pero el promedio es de entre $90.000 y $120.000. En cuanto a los CDs, el promedio es de $40.000, aunque también hay opciones por $35.000”, detalló Suhring.

Qué vinilos se venden: de los clásicos a los nuevos lanzamientos

Los vinilos parten desde alrededor de $50.000 y algunas ediciones pueden alcanzar los $200.000.

En las disquerías tampoco aparece un único catálogo capaz de explicar las ventas. Suhring, de Zivals, señaló que “en general, los que más se venden son los clásicos: Led Zeppelin, Pink Floyd, cualquiera de los Beatles. Los integrantes individualmente también se venden muchísimo. Ramones también continúa entre lo que más se vende”.

Por su parte, Fernández aseguró que en El Perseguidor el comportamiento depende también del perfil propio del local. “No hay una cosa que salga mucho más que otra. Acá se vende más que nada rock nacional, por un tema de precio y conocimiento. Soda Stereo, Pescado Rabioso, Los Redondos y Serú Girán son de los que más salen. En cuanto a bandas actuales, por mucho, lo que más se llevan son vinilos de Airbag”, sostuvo.

Una de las dueñas de la disquería Animals Records, Carolina Galeto, también destacó el peso que pueden adquirir los lanzamientos. “Se vende mucho la novedad. Sale un disco de Taylor Swift, Bruno Mars o Rosalía y es lo que más se vende por un tiempo”, explicó. Pero aclaró que eso nunca desplaza al catálogo histórico: los clásicos siempre están vigentes, por eso son clásicos. Los Beatles, Rolling Stones, diría que es lo que más vendemos”, aclaró Galeto.

La llegada de compradores jóvenes aparece dentro de ese universo, aunque todavía sin un peso suficiente como para explicar por sí sola el comportamiento del mercado. Galeto aseguró que existen clientes desde los 13 hasta los 25 años interesados en CDs y vinilos, aunque estimó que actualmente representan apenas entre el 5% y el 10% de las ventas de Animals.

Zapico también identifica esta tendencia en las disquerías, aunque advierte que CAPIF todavía no cuenta con estadísticas desagregadas por edad que permitan dimensionarla. “Yo eso lo veo empíricamente y me lo comentan muchos disqueros. Hay muchas cosas que se sacan en vinilo; estaba en una disquería y veía gente que pedía el vinilo de Bruno Mars o de Ariana Grande”, señaló. Sin embargo, consideró que todavía “no creo que sea algo masivo y que te vaya a mover el amperímetro de la industria”.

En definitiva, el vinilo está lejos de disputar el negocio masivo que hoy concentra el streaming. Pero dentro de un mercado físico mucho más pequeño, ya supera al CD y representa más de siete de cada diez pesos de las ventas de música en soportes físicos. El formato conserva así un espacio propio, sostenido por consumidores dispuestos a pagar por una experiencia que va más allá de escuchar música.