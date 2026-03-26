Invento millonario: la heladerita que resuelve el mayor problema de los viajes en auto + Seguir en









Este nuevo accesorio portátil cambia la forma de organizar las escapadas y optimiza el espacio gracias a una idea novedosa.

Esta nueva heladera portátil facilita los viajes en auto. Gentileza - Coleman

Al salir a la ruta para viajar, el espacio dentro del auto, la organización del equipaje y la conservación de alimentos se vuelven aspectos que complican la experiencia de millones de aventureros. Especialmente cuando se trata de escapadas largas o trayectos con varias personas.

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Para este tipo de travesías, las heladeritas transportables cumplieron su función, pero también generaron un problema evidente: ocupan demasiado lugar incluso cuando no se usan. Ante esta situación, apareció un nuevo invento busca ofrecer la misma capacidad de almacenamiento, pero con una estructura que se adapta a los traslados.

Heladera Coleman La heladera portátil es plegable y tiene capacidad para 93 latas. Gentileza - Coleman La nueva heladera que enamoró a millones: plegable y guarda más de 90 latas El modelo más reciente de conservadora portátil introduce la posibilidad de plegarse de forma rápida. A diferencia de los diseños clásicos, este sistema permite reducir su tamaño a una fracción del original cuando no está en uso.

En su versión más grande, alcanza una capacidad cercana a los 52 litros. Esto equivale a guardar más de 90 latas sin hielo, perfecta para viajes grupales, reuniones o escapadas de fin de semana. El mecanismo de plegado funciona a partir de paneles articulados que se despliegan con un solo movimiento y quedan firmes. Cuando se termina de usar, el proceso se invierte y la estructura se aplana hasta ocupar cerca de un tercio de su tamaño original.

Este cambio permite guardarla en espacios donde una conservadora común no entraría. Puede almacenarse en estantes, baúles o incluso en los rincones más chicos del hogar. Además, su formato compacto facilita su traslado. Además, para evitar filtraciones, su sistema incorpora un recubrimiento flexible que mantiene el hermetismo.

Heladerita Coleman Las nuevas heladeras portátiles se pliegan para guardarlas en lugares donde una heladera portátil normal nunca podría entrar. Gentileza - Coleman Las grandes ventajas de este invento Su mejor atributo es el ahorro de espacio. Al poder plegarse es especialmente útil para quienes viven en lugares con poco almacenamiento o para quienes ya tienen varios elementos de camping. También simplifica la vuelta del viaje, ya que, con este diseño, reducir el tamaño del producto permite acomodar el resto del equipaje de forma más práctica. Su rendimiento térmico ofrece una autonomía de entre dos y casi tres días de conservación del frío, según el modelo. Otro beneficio está en su estructura rígida. A diferencia de las conservadoras blandas, mantiene una forma estable una vez armada para proteger mejor el contenido y facilitar la organización interna. Además, su formato cuadrado permite apilar varias unidades sin desperdiciar espacio. Pero también está la facilidad de su uso, debido a que no requiere de herramientas extra. Simplemente con un solo movimiento pasa de un formato plano a uno completamente funcional, listo para cargar bebidas y alimentos.

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