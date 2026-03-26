De cuánto es la fortuna de Adria Arjona, la estrella de Hollywood e hija del cantante

Supo hacer su propia carrera por fuera del ámbito de su padre y construyó una fortuna de manera exitosa.

Es hija del famoso artista y la rompe en Hollywood.

La actriz Adria Arjona se consolidó en los últimos años como una de las figuras latinas con mayor proyección en Hollywood. Nacida en Puerto Rico y criada entre distintos países, logró construir una carrera internacional y una fortuna de millones que hoy la posiciona en producciones de alto nivel tanto en cine como en televisión.

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Hija del reconocido cantante Ricardo Arjona , la artista supo forjar su propio camino en la industria del entretenimiento. Su talento y versatilidad la llevaron a destacarse en series y películas populares , convirtiéndose en una cara cada vez más habitual en grandes producciones.

Gracias a su crecimiento sostenido en la pantalla grande y plataformas de streaming, Arjona también logró acumular una importante fortuna. Según estimaciones recientes, su patrimonio alcanza varios millones de dólares, reflejo de una carrera en constante ascenso dentro de Hollywood.

En el espectáculo norteamericano consideran que tiene una fuerte proyección a futuro.

Adria Arjona nació el 25 de abril de 1992 en San Juan, Puerto Rico, en una familia vinculada al mundo artístico. Durante su infancia viajó con frecuencia junto a su padre por sus giras musicales, lo que le permitió tener contacto temprano con el espectáculo y distintas culturas.

Tras la separación de sus padres, se mudó a Miami y más tarde decidió instalarse en Nueva York para perseguir su sueño de ser actriz. Allí estudió en el prestigioso Lee Strasberg Theatre & Film Institute, mientras trabajaba como camarera para sostenerse económicamente.

Sus primeros pasos en la industria llegaron con pequeños papeles en series como Unforgettable y Person of Interest. Con esfuerzo y constancia, fue ganando lugar en la televisión hasta conseguir roles más importantes que marcarían el inicio de su reconocimiento internacional.

La explosión de su carrera cinematográfica

El gran salto de popularidad llegó cuando protagonizó la serie Emerald City, donde interpretó a Dorothy Gale, papel que la puso en el radar de la industria. Luego participó en producciones destacadas como True Detective y Good Omens, consolidando su presencia en la televisión.

En cine, su carrera también creció rápidamente con participaciones en películas como Pacific Rim: Uprising, Triple Frontier y Morbius. Estos proyectos, junto a otros trabajos recientes, la posicionaron como una actriz versátil capaz de moverse entre distintos géneros.

Además, su papel en la serie Andor, del universo Star Wars, terminó de consolidarla como una figura internacional, ampliando su alcance a una audiencia global y fortaleciendo su carrera en Hollywood.

Adria Arjona En la actualidad pudo construir un patrimonio por fuera de la fortuna de su padre. Imagen: Savion Washington/WireImage

Fortuna de millones: el patrimonio de Adria Arjona

Gracias a su participación en producciones de alto presupuesto y su crecimiento sostenido en la industria, Adria Arjona logró construir una importante fortuna. Sus ingresos provienen principalmente de su trabajo como actriz en cine y televisión, además de contratos y proyectos vinculados al mundo del entretenimiento.

De acuerdo a estimaciones actualizadas, su patrimonio neto en 2026 ronda los 4 millones de dólares. Esta cifra la ubica entre las actrices latinas emergentes con mayor proyección económica en Hollywood, con expectativas de seguir creciendo en los próximos años.