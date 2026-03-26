Fue madre soltera a los 17 años, le ganó al cáncer 2 veces y hoy tiene una fortuna de 22 mil millones de dólares

Pese a los dramas que vivió, encontró la receta para amasar una auténtica fortuna y sobreponerse en el mundo de los negocios.

El camino hacia el éxito financiero no es fácil, ya que la vida no se detiene y el caos puede ser una constante, pero eso no significa que sea un impedimento. Hay quienes, ante la adversidad, pudieron sobreponerse para ganar miles de millones de dólares , en contextos tan preocupantes que hasta su salud fue puesta en riesgo.

Esta mujer le demostró al mundo de los negocios que tener una de las mayores fortunas del planeta es una tarea complicada, pero que puede lograrse aun si se atraviesan distintas tragedias que, para cualquier otro, podrían significar el fin del camino.

Diane Hendricks nació en una granja de Wisconsin, donde empezó a trabajar en el campo desde su infancia. Su rutina cambió drásticamente a los 17 años cuando quedó embarazada y se convirtió en madre soltera. Esta nueva realidad la obligó a completar sus estudios secundarios desde su casa mientras asumía la crianza de su primer hijo, generando una urgencia inmediata por conseguir dinero para subsistir.

En su afán por sostener económicamente su hogar, pasó por múltiples empleos temporales . Durante varios años cumplió turnos como moza en distintos locales gastronómicos. Ante la acumulación de deudas y la falta de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, tomó la decisión de trabajar como modelo para un calendario de la revista Playboy. En medio de esa constante búsqueda laboral, conoció al contratista Ken Hendricks.

El aspecto financiero no fue la única barrera en su camino, dado que su salud también presentó cuadros de extrema gravedad que pusieron en riesgo su vida. Cuando tenía 33 años, los médicos le detectaron cáncer de mama . Ante este primer diagnóstico oncológico, debió someterse a todos los tratamientos correspondientes hasta lograr superar la enfermedad por completo.

Tiempo después de aquella victoria médica, el escenario se repitió con la aparición de un tumor en el útero. A pesar de la severidad clínica de este segundo diagnóstico y del desgaste previo, afrontó nuevamente los procedimientos necesarios y logró vencer a la patología por segunda vez. Durante ambos procesos de recuperación, mantuvo su agenda de trabajo inalterable.

Resiliencia y fortuna: cómo se convirtió en multimillonaria

El despegue económico comenzó formalmente en 1982, momento en el que fundó la empresa ABC Supply junto a su esposo Ken. La compañía se estableció como una distribuidora mayorista enfocada en materiales para techos y revestimientos. Ambos identificaron que ese rubro operaba de manera desorganizada, por lo que su modelo de negocio se centró en agrupar la oferta y agilizar los sistemas de entrega para los constructores independientes.

La organización creció mediante la apertura sostenida de sucursales en todo el país. Sin embargo, en 2007, su marido falleció al caer del techo de su propiedad. Tras este accidente, asumió la presidencia total de la firma justo antes del estallido de la crisis económica mundial de 2008. Mientras numerosas distribuidoras competidoras se declaraban en quiebra, ella ejecutó una táctica agresiva para absorber a esas empresas a precios muy bajos.

Esta serie de adquisiciones en plena recesión permitió que ABC Supply duplicara su tamaño y acaparara gran parte del mercado de Estados Unidos. La consolidación se fundamenta en su decisión de mantener el control accionario absoluto. Al no cotizar en la bolsa de valores ni incorporar socios externos, retuvo la totalidad de las ganancias derivadas de la expansión.

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Miles de millones: el patrimonio de Diane Hendricks

Actualmente, el patrimonio neto de Diane Hendricks está estimado en 22 mil millones de dólares, según distintos medios especializados en el tema. Esto se debe a su rol como propietaria de Hendricks Holding y ABC Supply, cofundadas por su difunto esposo y por ella misma. Es considerada la persona más rica de todo Wisconsin y la mujer con más fortuna de Estados Unidos que lo haya hecho por sí misma.

Si bien su historia de vida es una inspiración para muchos, también tuvo algunos episodios polémicos. Generó bastante controversia que haya salido a la luz que evadió impuestos entre 2010 y 2014, ya que no pagó ninguno estatal sobre la renta durante ese período, reportando deudas estimadas en millones de dólares.

Para solucionarlo, decidió ceder datos sobre sus viviendas a los tasadores, lo que, si bien modificó el valor de sus propiedades, la ayudó a equilibrar su situación ante la justicia y la opinión pública.