El videojuego más esperado: proyectan que GTA VI puede mover más de u$s3.000 millones en su primer año

El título de Rockstar Games llegará el 19 de noviembre. Las proyecciones de la industria estiman que podría vender hasta 60 millones de copias en sus primeros 12 meses y potenciar el negocio de contenidos digitales y microtransacciones.

GTA VI podría vender entre 38 millones y cerca de 60 millones de copias durante su primer año y generar más de u$s3.000 millones.

Trece años después del lanzamiento de Grand Theft Auto V, la desarrolladora Rockstar Games, lanzará el próximo 19 de noviembre Grand Theft Auto VI (GTA VI). El juego, situado en Vice City (parodia de Miami), resulta ser uno de los lanzamientos más esperados de la historia de la industria y para el que distintos analistas proyectan ventas de entre 38 millones y cerca de 60 millones de copias, solo durante su primer año . Lo que se traduciría, según las estimaciones más conservadoras, en ingresos por encima de los u$s3.000 millones en sus primeros doce meses.

“Además de ser uno de los juegos más esperados, estamos hablando también del lanzamiento más caro de toda la historia”, explicó a Ámbito Nicolás Crescenzi, coordinador institucional de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA). La expectativa llegó incluso al condado de Miami-Dade, donde se evaluó renombrar temporalmente el Aeropuerto Internacional de Miami como “Aeropuerto de Vice City” para acompañar el estreno, aunque la iniciativa finalmente fue descartada.

La magnitud del lanzamiento también se refleja en las proyecciones financieras de la compañía detrás de Rockstar. Take-Two Interactive cerró su último ejercicio fiscal con Net Bookings por u$s6.720 millones, una métrica que refleja los ingresos generados por ventas, y espera llevar esa cifra a entre u$s8.000 millones y u$s8.200 millones en el año fiscal 2027 , período que incluye la salida de GTA VI. La empresa anticipó un ejercicio récord y señaló al nuevo Grand Theft Auto como uno de los principales motores de esa expectativa.

La nueva entrega de Rockstar Games tendrá un precio de u$s79,99 para su edición estándar y de u$s99,99 para la versión Ultimate, y estará disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, un precio elevado para este tipo de videojuegos, que solía costar entre u$s59.99 y u$s69.99.

En Argentina, el juego llegará a un mercado de consolas que mantiene números positivos. Según NielsenIQ, entre enero y julio de este año se vendieron 133.000 equipos en el país, un 7% más que durante el mismo período de 2025, que podría tener que ver con la llegada de Jason Duval y Lucía Caminos , los nuevos protagonistas del universo de Vice City. La categoría alcanzó una facturación de $115.000 millones , con un crecimiento interanual del 14%, mientras que el precio promedio se ubicó en $864.000 por unidad .

Por su parte, el diseñador de videojuegos vinculó la expectativa alrededor de GTA VI con el recorrido que tuvo su antecesor (GTA V) y, particularmente, con el crecimiento de GTA Online. “En los últimos años, la industria del videojuego se masificó, principalmente con un pico durante la pandemia. Una de las grandes plataformas donde el público mayor de 20 años se volcó fue GTA Online, donde las personas ingresan y tienen una ciudad como una caja de arena para poder hacer lo que quieran”, explicó.

Sobre su presupuesto también circulan cifras extraordinarias, aunque Rockstar y Take-Two (empresa dueña de la desarrolladora) nunca informaron oficialmente cuánto costó desarrollar GTA VI. Crescenzi hizo una estimación durante su diálogo con Ámbito, aunque también señaló sobre la falta de información oficial: “Cuando estamos hablando de que el juego salió u$s1.000 millones y u$s2.000 millones, no son datos reales, sino presunciones de las diferentes consultoras que se dedican a estimar estos valores”.

“Además de ser uno de los juegos más esperados, estamos hablando también del lanzamiento más caro de toda la historia”, sostuvo Nicolás Crescenzi, de ADVA.

Una parte importante de este negocio comienza incluso antes de que el videojuego salga, ya que aún restan poco más de tres meses para su lanzamiento. Crescenzi lo define como “la industria del hype”: una administración progresiva de trailers, imágenes, anuncios y accesos anticipados que sostiene la conversación durante meses.

El último ejemplo fue la presentación extendida de GTA VI, estrenada el 27 de agosto de manera exclusiva a través de Netflix. Rockstar convirtió un adelanto del videojuego en un evento propio antes de publicarlo posteriormente en sus canales habituales. Incluso, días antes de la presentación, lanzó un teaser para anticiparla: un tráiler de un tráiler.

“Que una desarrolladora de estas magnitudes se relacione con una distribuidora y editora de contenido audiovisual como Netflix significa que dos gigantes se dan la mano”, planteó Crescenzi. “Ya empieza a ser una cuestión de impacto y de ver cuánto se puede generar en la industria del hype para maximizar el beneficio posterior”.

Otra transformación que atraviesa al lanzamiento es la digitalización del negocio. Crescenzi lo explicó desde la relación que establece el consumidor con aquello que compra. “Cuando en los noventa ibas y comprabas una película, comprabas una película y, si todavía la tenés, sigue siendo tuya. Ahora, como todo tiende a la digitalización, no te proveen una copia como propiedad: lo que te están ofreciendo es una licencia de uso”, sostuvo.

Los balances de Take-Two muestran hasta qué punto avanzó esa tendencia: el 99% de sus Net Bookings durante el último trimestre provino de canales digitales y online, frente a apenas un 1% correspondiente a productos físicos y otras modalidades.

Crescenzi también puso el foco sobre la disposición de una parte del público a pagar por versiones superiores del juego. Durante la entrevista mencionó estimaciones que ubican cerca del 90% de las preventas en las ediciones premium. No se trata de un dato publicado oficialmente por Rockstar o Take-Two, por lo que debe ser entendido como una estimación del mercado.

“Tenés una copia que es el juego y otra versión más premium que te ofrece acceso a determinadas características in-game, como ropa o determinados autos. Y el dato sorpresivo es que, pese a las quejas por el aumento de precios, el 90% de la gente que adquirió la copia digital lo hizo de forma premium”, señaló.

La venta inicial representa además solo una parte del modelo actual de Take-Two. Durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2027, el 84% de los Net Bookings correspondió a gasto recurrente de los consumidores, categoría en la que la compañía incluye monedas virtuales, contenidos adicionales, compras dentro de los juegos y publicidad.

“El ingreso del juego base es muy fuerte y después viene todo un coletazo del online, que es el juego como servicio”, explicó Crescenzi.

Crescenzi espera que el futuro componente online de GTA VI continúe en esa dirección, aunque Rockstar todavía no informó oficialmente cómo funcionará ni cuál será su esquema comercial. “El ingreso del juego base de la campaña single player es muy fuerte y después viene todo un coletazo del online, que es el juego como servicio. Tiene un costo de infraestructura, pero obviamente está diseñado de una forma para que genere más ingresos”, explicó.

Las proyecciones para el mercado argentino

En Argentina, esa segunda fuente de ingresos puede encontrarse con un consumidor diferente al de otros grandes mercados. Crescenzi considera que las microtransacciones todavía tienen una penetración menor en el país, donde los jugadores no están tan habituados a pagar por contenidos digitales dentro de los videojuegos. “A la gente le cuesta tarjetear un cosmético. Recién en los últimos diez años nos estamos acostumbrando a jugar juegos en Steam pagándolos. Nosotros venimos de una historia de piratería”, sostuvo.

La primera prueba llegará con las consolas. GTA VI debutará inicialmente en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, sin una versión para PC anunciada por el momento. “Estamos hablando de una salida que solamente sale en consola. Entonces, obviamente, todo el mercado se está moviendo y se está preparando para la salida del juego”, resumió Crescenzi.

En ese contexto, GTA VI llegará al mercado con una expectativa que excede ampliamente a la venta inicial del videojuego. Las proyecciones de hasta 60 millones de copias durante su primer año, los más de u$s3.000 millones que podría generar y el peso que ya tiene el gasto recurrente dentro del negocio de Take-Two muestran hasta qué punto el lanzamiento puede convertirse en uno de los principales eventos comerciales de la industria durante 2026.

Para Rockstar, el desafío será sostener durante los próximos años el nivel de interés que construyó alrededor de la franquicia. Para el resto del sector, en cambio, el 19 de noviembre será la primera prueba concreta de cuánto puede mover GTA VI más allá del propio juego: desde la venta de consolas hasta las microtransacciones y el contenido online.