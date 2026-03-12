Lollapalooza Argentina 2026: día por día, los artistas que tenés que conocer

El Hipódromo de San Isidro le abre las puertas este viernes, sábado y domingo a más de cien artistas y miles de fanáticos. Descubrí la historia y canciones de algunos de los cantantes y bandas más destacados de esta edición.

Sabrina Carpenter, Lorde, Deftones, entre otros, son algunos de los headliners de esta nueva edición.

El Lollapalooza Argentina 2026 comienza una nueva década de festival con un cambio en la distribución de los mapas , propuestas culturales y un line up con más de cien artistas nacionales e internacionales .

Este viernes 13 , sábado 14 y domingo 15 , el Hipódromo de San Isidro será el epicentro y la cita perfecta para los amantes de la música . Bajo la producción de DF Entertainment, el Lolla vivirá tres jornadas intensas de variados géneros musicales y artistas de alto calibre para vibrar al ritmo de la euforia y emoción.

Sabrina Carpenter , Deftones , Lorde , Lewis Capaldi , Turnstile , Chappell Roan , Paulo Londra , Doechii , Skrillex y Tyler, the creator , son los headliners que encabezan esta nueva edición. Día por día, conocé los datos más importantes de algunos de los artistas y bandas que no te podés perder este Lollapalooza Argentina 2026 .

El primer grupo femenino de pop que se creó en The Dream Academy , un programa de entrenamiento KPOP impulsado por HYBE y GEFFEN en 2023, aterriza en nuestro país con una gran diversidad cultural con sus seis integrantes: Daniela (de Estados Unidos con padres latinos), Lara (de Estados Unidos con origen indio), Manon (Suiza), Megan (de Estados Unidos con descendencia asiática), Sophia (Filipinas) y Yoonchae (Corea del Sur).

El primer día del Lollapalooza le dará la bienvenida a momentos musicales de puro pop y hardcore.

Tras una serie de polémicas en redes sociales, el grupo se presentará en nuestro país sin la actuación de Manon , quien se tomó un descanso por salud y bienestar. Sin embargo, KATSEYE viene a traer una presentación explosiva con coreografías cautivantes y un sonido pop moderno que revive la magia de las girlbands .

3 recomendaciones de canciones: “Debut”, “Gnarly” y “Internet Girl”.

¿Dónde?: Samsung Stage 19:00 a 20:00

Turnstile

Los fanáticos del hardcore punk tendrán su momento con Turnstile, la banda oriunda de Baltimore y liderada por Brendan Yates, que regresa a nuestro país tras su último paso en 2024. Con “NEVER ENOUGH” (2025), su álbum más reciente y ganador de la categoría Mejor Álbum de Rock en los Grammys, la banda experimentó un gran crecimiento y popularización, producto de la construcción de su creatividad e identidad sin límites durante más de una década.

Turnstile navegó y evolucionó por sonidos del rock alternativo y más experimentales o melódicos, pero siempre fusionando la fuerza hardcore. Su fenómeno en el último año se reflejó en su impacto mainstream y en la viralización de sus característicos momentos durante los shows: los famosos crowdsurfing y los fanáticos subiéndose a los escenarios.

3 recomendaciones de canciones: “NEVER ENOUGH”, "BIRDS" y "ENDLESS".

¿Dónde? Flow Stage 20:00 a 21:00

Lorde

Luego de cuatro años de espera, el público argentino vuelve a reencontrarse con la cantante neozelandesa, dueña de hits como “Royals”, “Supercut” y “Man Of The Year”. Con un renovado set por el lanzamiento en 2025 de “Virgin”, su último álbum, Lorde presentará su versión más pura, auténtica y honesta.

A través de un pop festivo que se combina con melodías sensibles, profundas y crudas, la cantante aterrizará con sus hits y emblemas más destacados, dentro de sus más de diez años de trayectoria.

3 recomendaciones de canciones: “Green Light”, “Current Affairs” y “What Was That”.

¿Dónde? Samsung Stage 21:00 a 22:15

Día 2: Lany, Addison Rae y Chappell Roan

Lolla dia 2 Lany, Addison Rae y Chappell Roan traerán un día muy pop al festival.

Lany

La banda de pop rock estadounidense, desarrollada en Nashville en 2014, está formada por el vocalista principal Paul Klein y Jake Goss en batería. La dupla, su tercer miembro Les Priest dejó la banda en 2022, visita Argentina por cuarta vez, luego de su última paso en 2024.

Con siete álbumes en el trayecto de su carrera, Lany llega para presentar su lanzamiento más reciente “Soft”, y deslumbrar con su sonido indie pop y alternativo.

3 recomendaciones de canciones: “Mean It”, “Good Parts” y “pink skies”.

¿Dónde? Flow Stage 16:00 a 17:00

Addison Rae

De tiktoker con millones de seguidores en plena pandemia, a una estrella pop de las generaciones más jóvenes. Addison Rae, la cantante estadounidense de 25 años, se convirtió en un ícono de moda y música con el lanzamiento el año pasado de “Addison”, su álbum debut y homónimo, con hits como “Diet Pepsi” y “Fame Is A Gun”.

La cantante, actriz y bailarina es además conocida por haber colaborado y hecho amistades con la esfera más popular de la fama, con vínculos con Kourtney Kardashian, Charli XCX, entre otros. Addison posee una fuerte estética que evoca al glam de los 2000, sonidos del pop alternativo y con varios guiños a grandes artistas de la industria, como Britney Spears, Lady Gaga, Madonna y Lana Del Rey.

3 recomendaciones de canciones: “Aquamarine”, “Headphones On” y “High Fashion”.

¿Dónde? Flow Stage 20:15 a 21:15

Chappell Roan

“Good Luck, Babe!”, el hit del 2024 de la cantante y compositora estadounidense, que cuenta con más de dos billones de reproducciones en Spotify, iluminará la noche del segundo día del festival. Chappell es una artista que se caracteriza por un estilo maximalista y camp, influenciado por la cultura drag, lo excéntrico y auténtico.

Creativa desde la niñez, la cantante publicó su primer sencillo a los 16 años y desde ahí navegó en la industria musical más activamente, pero su éxito llegó cuando comenzó a trabajar como artista independiente. Chappell posee una voz potente, controlada y versátil, que acompaña sus letras sobre la identidad, la sexualidad, el género y la libertad.

3 recomendaciones de canciones: “Picture You”, “Pink Pony Club” y “The Subway”.

¿Dónde? Flow Stage 22:15 a 23:45

Día 3: Men I Trust, Deftones y Sabrina Carpenter

Lolla dia 3 El último día del festival contará también con artistas como Ruel, Doechii y Kygo.

Men I Trust

El último día recibe a esta banda canadiense de indie pop formada en 2014 y conformada por Jessy Caron, Dragos Chiriac y Emmanuelle Proulx. El trío ya lleva seis álbumes de estudio de forma independiente, siendo “Equus Asinus” y “Equus Caballus” sus trabajos más recientes.

Con melodías minimalistas, la suavidad en la etérea voz de Emmanuelle y la creación de una atmósfera relajada y serena, Men I Trust siempre fue fiel a un pop alternativo o dream pop combinado con otros estilos. La banda realizará también un sideshow en nuestro país, ya sold out, en Niceto Club el 16 de marzo.

3 recomendaciones de canciones: “Show Me How”, “Ring Of Past” y “Humming Man”.

¿Dónde? Alternative Stage 19:45 a 20:45

Deftones

El momento de los seguidores del metal alternativo tendrá su espacio con Deftones, la banda estadounidense formada en 1988 en California y liderada por Chino Moreno. Con historia encima, como la inmortalizada imagen de la tapa de su segundo disco “Around the Fur”, la banda tendrá su sexta visita a nuestro país.

Deftones es catalogado como una de las bandas más influyentes y destacadas en el metal, logrando desarrollar y combinar el género con otros estilos y sonidos. Desde el disco debut “Adrenaline” en 1995 hasta “Private Music” de 2025, la banda cuenta con diez discos de estudios y una trayectoria para la historia.

3 recomendaciones de canciones: “Sextape”, “Be Quiet and Drive” y “Infinite Source”.

¿Dónde? Samsung Stage 20:45 a 22:00

Sabrina Carpenter

La chica Disney y princesa pop del momento, que sonó por todas partes con “Manchild” y “Please Please Please” y que rompió récords con una gran presencia en los charts, viene para presentar su brilloso universo de sensualidad, empoderamiento y feminidad.

El último paso en Argentina de la cantante, actriz y compositora estadounidense, fue en el marco de la apertura de los shows de Taylor Swift en 2023. Ahora, regresa en la cresta de ola y con una identidad y sello que la posicionan como una de las artistas más codiciadas de esta generación.

3 recomendaciones de canciones: “Because I Liked A Boy”, “Nobody’s Son” y “Good Graces”.

¿Dónde? Flow Stage 22:00 a 23:20