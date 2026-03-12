China reconfigura su liderazgo: una automotriz escaló y se convirtió en la número uno en ventas + Seguir en









Las cifras de los primeros meses del año muestran un cambio en la cima del mercado del gigante asiático. Un fabricante local logró vender más vehículos que su principal competidor, que venía dominando el crecimiento del sector electrificado.

Geely, nueva automotriz líder en el mercado chino de auos eléctricos

El comienzo de 2026 dejó un movimiento relevante en el mercado automotor más grande del planeta. Geely, automotriz china logró posicionarse como la marca con mayor volumen de ventas en el país durante los primeros dos meses del año, desplazando del primer puesto a BYD, una compañía que había liderado con claridad el crecimiento de los vehículos electrificados en los últimos años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre enero y febrero, Geely registró 476.327 unidades comercializadas, mientras que BYD alcanzó 400.241 vehículos en el mismo período. La diferencia marca un cambio significativo en la dinámica competitiva dentro de la industria automotriz china.

Cambios regulatorios que impactan en el mercado chino Uno de los factores que explica este reordenamiento está vinculado con las modificaciones en las políticas públicas que impulsaban la electrificación del parque automotor.

El gobierno chino redujo los incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos. La exención impositiva pasó de 10% a 5%, una decisión que comenzó a moderar el ritmo de crecimiento del segmento de EV.

Este ajuste regulatorio obligó a los fabricantes a competir con mayor intensidad en aspectos como tecnología, posicionamiento de marca y diversidad de productos, en lugar de depender únicamente de los beneficios fiscales.

En este escenario, el fabricante que lideró las ventas logró aprovechar una estrategia comercial particularmente amplia. A diferencia de algunas empresas que concentraron su oferta exclusivamente en vehículos eléctricos (EV), el grupo mantiene un portafolio que incluye motores de combustión interna (ICE), híbridos y eléctricos, además de varias marcas orientadas a distintos segmentos del mercado. 2026-geely-galaxy-xingyuan-410km-silver Entre enero y febrero, Geely registró 476.327 unidades comercializadas, mientras que BYD alcanzó 400.241 vehículos en el mismo período. Otro punto clave fue la apuesta por la innovación. La compañía incrementó sus inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y fortaleció su infraestructura tecnológica, incorporando nuevos centros dedicados a seguridad vehicular, electrificación y desarrollo de software. Más allá del liderazgo momentáneo en volumen, el episodio refleja una transformación más profunda: la industria automotriz de China entra en una etapa donde escala industrial, tecnología y estrategia de portafolio empiezan a ser tan determinantes como la electrificación para dominar el mercado.