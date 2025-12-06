Fórmula 1: a qué hora corre la clasificación Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi y dónde verla

El argentino intentará mejorar el puesto que alcanzó en la última práctica libre. En la última carrera, también se definirá al piloto campeón.

El Gran Premio de Abu Dhabi entró en su etapa decisiva este sábado, con Lando Norris perfilado como el principal aspirante al título . El británico llegó a esta instancia con ventaja matemática sobre Max Verstappen y Oscar Piastri , luego de un viernes en el que dominó con autoridad.

Por su parte, Franco Colapinto mostró dos realidades distintas, ya que abrió el fin de semana con un destacable puesto 10 en la FP1 , a solo tres décimas del mejor tiempo, pero luego sintió el impacto del nivel actual de Alpine . En la FP2 terminó 19º , aunque aún así marcó un registro dos décimas más veloz que el de Pierre Gasly , que quedó último.

Ya en la FP3 de este sábado, el piloto de Pilar repitió la el puesto 19 , aunque se mantuvo a menos de medio segundo del francés, ubicado en la poscición 17.

La lucha por la pole position comenzará a las 11 , con Norris decidido a sellar su dominio. Sin embargo, Verstappen buscará impedirlo, mientras que George Russell sorprendió al advertir que también podría meterse en la pelea grande.

El argentino mejoró en el tramo final de la tercera práctica: su tiempo de 1 minuto 24 segundos le permitió salir del último lugar. Allí quedó finalmente Yuki Tsunoda , quien no completó la sesión debido al toque de Kimi Antonelli en una salida insegura del pitlane.

Colapinto se ubicó a menos de medio segundo de Gasly (puesto 17). En el medio apareció Lewis Hamilton, que tampoco giró al final por un golpe previo en la curva 9.

La última práctica libre del año concluyó con George Russell en lo más alto, escoltado por Norris y Verstappen, a 4 y 124 milésimas, respectivamente. Fernando Alonso se impuso por ocho milésimas sobre Piastri para quedarse con el cuarto tiempo.

Franco Colapinto en el GP de Qatar: cuándo será la clasificación y la carrera

Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1: 10.30 a 11.30 horas - Finalizada

Clasificación sprint: 14.30 a 15.14 horas - Finalizada

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 horas

Clasificación: 15.00 horas

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13.00 horas

Franco Colapinto en el GP de Qatar: dónde ver en vivo la carrera y la clasificación

El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.