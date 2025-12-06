El importante recordatorio de ANSES para todos los jubilados, que afecta a sus depósitos

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) permite que los jubilados y pensionados elijan a otra persona como su apoderada para llevar a cabo trámites o recibir los pagos mensuales en caso de que el titular no se encuentre en condiciones por motivos particulares.
Desde el organismo recuerdan que los beneficiarios pueden designar a un apoderado para que se haga cargo de determinados trámites.
Esta opción resulta tremendamente útil para personas mayores que tienen una movilidad reducida o necesitan acceder a consultas y estudios médicos muy a menudo. Si se designa un apoderado para que lo represente en trámites o para cobrar la jubilación, el titular puede resguardarse o asistir a sus consultas médicas sin preocuparse.
ANSES: Jubilados y pensionados pueden designar a un apoderado
El apoderado en cuestión que designe el titular de la prestación, podrán ser fijos o por un tiempo específico. Dependiendo de la situación, si el motivo por el cual el jubilado o pensionado no puede movilizarse para cobrar o realizar un trámite, tiene una fecha en la que termina.
Se puede elegir personas o instituciones: para cobrar, por ejemplo, se puede designar como apoderada a una entidad pública nacional, provincial o municipal o instituciones de asistencia social, también abogados o procuradores si tienen un poder certificado ante un escribano.
Cómo designar a un apoderado en ANSES
Se puede designar como apoderado cualquier persona que sea mayor de 18 años. En caso de que esta persona sea un familiar, no es necesario solicitar un turno en ANSES para llevar a cabo el trámite. Se debe verificar que los datos del titular y su grupo familiar estén actualizados en el sistema de Mi ANSES y posteriormente, acercarse a la sucursal más cercana al domicilio.
Se podrá designar como apoderado/a a:
Familiar: cónyuge, conviviente previsional, madre/padre, abuelo, bisabuelo, hijo, nieto, bisnieto, tío, primo, hermano, sobrino, yerno, nuera, madrastra/padrastro, suegro, hijastro, cuñado
Tutor o curador
Abogado
Representante diplomático o consular
