Otro supermercado que se suma a la lista: una popular empresa anunció el cierre de más de 60 locales

La cadena minorista confirmó una amplia reducción de sucursales en EE.UU. y prepara cambios para enfrentar los nuevos hábitos de compra.

Hace ya unos años que el sector de las grandes tiendas de alimentos atraviesa una etapa de cambios en todo el mundo. Los supermercados buscan nuevas estrategias para adaptarse a la competencia y también a las formas actuales de consumo.

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Es por eso que una de las cadenas más importantes de Estados Unidos, Kroger , les comunicó a todos sus clientes que reducirá su red de establecimientos en distintos puntos del país. La decisión contempla el cierre permanente de más de 60 sucursales .

La empresa Kroger explicó que el plan responde a una revisión general de su negocio . El objetivo consiste en concentrar sus recursos en los puntos de venta con mayor actividad y dejar de operar en aquellos con menor rendimiento.

Los ejecutivos de Kroger apuntan a mejorar sus servicios online y la tecnología que usan en sus locales.

Entre los factores que influyen en esta decisión aparecen los cambios en la forma de comprar alimentos . Cada vez más consumidores eligen los servicios digitales, compras en línea o entrega a domicilio, lo que modifica el funcionamiento tradicional de los supermercados que no se adaptaron.

El aumento de los costos también pesa en el balance del sector. Los gastos relacionados con la logística, alquileres y personal crecieron en los últimos años, lo que obliga a muchas cadenas a reorganizar sus operaciones para sostener su rentabilidad.

Otro aspecto a tener en cuenta es la fuerte competencia en el mercado minorista. Grandes empresas como Walmart, Aldi o HEB ampliaron su presencia en distintos estados, lo que incrementó la presión comercial. Además, Kroger analiza movimientos estratégicos dentro del sector, entre ellos la posible integración con Albertsons. La decisión se toma para ajustar la red de tiendas y así optimizar la distribución geográfica.

La compañía aclaró que el plan de cierre se desarrollará durante un período cercano a los 18 meses. Parte del personal tendrá la posibilidad de trasladarse a otras sucursales, aunque en algunos casos la distancia o la falta de vacantes podría dificultar ese cambio.

Por el momento, la empresa adelantó que continuará con inversiones en locales que mantienen un buen nivel de ventas. También planea mejorar la infraestructura tecnológica para reforzar los servicios de compra digital y retiro de pedidos, un área en la que se estaban quedando atrás.

Kroger La famosa cadena de supermercados cerrará muchas sucursales en 2026. Gentileza - Modern Retail

Los estados que sufrirán los cierres de este supermercado

Aunque la empresa todavía no difundió un listado completo con todas las sucursales afectadas, ya existen estados donde se confirmaron cierres o se inició el proceso de reducción.

Uno de los territorios más impactados es Texas. Ahí ya dejaron de operar algunos locales y otros tienen fecha prevista de cierre. Entre las ciudades mencionadas se encuentran:

Garland

McKinney

Dickinson

The Woodlands.

En varias comunidades, estos establecimientos funcionan como puntos de compra habituales para miles de familias. Por eso, el cierre de cada sucursal obliga a los vecinos a reorganizar sus rutinas y buscar alternativas cercanas.

Kroger Ya se confirmó el cierre de 60 sucursales de Kroger en todo el país. Gentileza - CNN

La reestructuración también alcanzará otras regiones del país. Entre los estados señalados aparecen:

Georgia

Illinois

Indiana

Kentucky

Luisiana

Tennessee

Virginia

West Virginia.

Los trabajadores también enfrentan cambios importantes, si bien algunos empleados tendrán la opción de continuar en otras tiendas de la cadena, no todos podrán aceptar ese traslado, lo que va a generar un mayor porcentaje de desempleo en ciertas ciudades.

El fenómeno tampoco afecta solo a Kroger. Otras compañías del sector también anunciaron recortes en su red de locales durante los últimos meses. Las decisiones responden a un escenario donde el comercio minorista atraviesa una etapa de transformación.

Mientras el plan avanza, Kroger insiste en que el objetivo final es fortalecer el negocio a largo plazo. La empresa apuesta por tiendas más modernas, mejores servicios digitales y una estructura comercial que se adapte al nuevo comportamiento de los consumidores.