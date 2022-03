¿Quiénes somos después de la pandemia?

La pandemia ha puesto en jaque nuestra forma de vida, nuestros vínculos, nuestra manera de ser. Esta situación límite colectiva, cuya incertidumbre se ha impuesto a la cultura de la certeza científica y técnica, no tiene precedentes históricos en su escala global y sincrónica. Así como no los tiene la extrema virtualización del amor, del trabajo y del estudio, resultante de la distancia social y el aislamiento. Ni tampoco la paradoja vincular que activó: la vivencia del otro como riesgo y, al mismo tiempo, cómo ser querido añorado. Gran parte de lo que dábamos por sentado en nuestras vidas ha sufrido trabas: salir con amigos, viajar, abrazar, festejar un cumpleaños… incluso duelar a alguien que ya no está.